ORF-Premiere: "Tatort" mit MeToo und Gaststar Veronica Ferres

Krimi heute Abend um 20.15 Uhr in ORF 2: Die Ermittler Batic und Leitmayr tauchen in München in die Welt der „Königinnen“ ein.

Spannung. Beim Gipfeltreffen bayerischer Produktköniginnen gab es einen Mordversuch: Der Präsident des Bavaria-Bunds wurde mit einem Bolzenschussgerät attackiert und liegt seitdem auf der Intensivstation. Wirbel um verrücktesten Tatort aller Zeiten

ORF-Premiere: Spurensuche in "Tatort – Murot und das Paradies" © ORF/BR/Odeon Fiction GmbH/Luis Zeno Kuhn × Die Hauptkommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) tauchen ein in die vermeintlich heile Welt der Gemüse-Monarchie und ermitteln zwischen Heuballen, Traktoren und weißblauen Wimpeln; zwischen Spargel-, Honig- und Weißwurstköniginnen. Glücklicherweise erhalten sie bei ihrer Ermittlung Unterstützung von Annelie (Daria Vivien Wolf). Die ist neben Nördlinger Ziebelkönigin auch Polizeischülerin. © ORF/BR/Odeon Fiction GmbH/Luis Zeno Kuhn × Sie kommen dahinter, dass das Opfer seine Position für sexuelle Übergriffe ausgenutzt hat: Keine Königin war vor seinen Belästigungen sicher. Jede hatte also ein Motiv, es ihm heimzuzahlen. © ORF/BR/Odeon Fiction GmbH/Luis Zeno Kuhn × Einen Gastauftritt im München-Tatort, bei dem Bayern mit der "MeToo"-Debatte konfrontiert wird, hat niemand geringerer als Veronica Ferres. Der Schauspielstar schlüpft in die Rolle der Organisatorin des Königinnentags.