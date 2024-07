× Oscar-Beben: Jimmy Kimmel moderiert 2025 nicht mehr!

Vier mal moderierte Late-Night-TV-Legende Jimmy Kimmel die Oscars. Jetzt ist Schluss! Für 2025 wird bereits ein Nachfolger gesucht.

US-Moderator Jimmy Kimmel (56) moderiert laut Medienberichten nicht die nächsten Oscars. Wie unter anderem die Branchenblätter "Variety" und "Deadline" berichteten, soll auch US-Schauspieler und Komiker John Mulaney (41) die Moderation der glamourösen Film-Gala abgelehnt haben. Warum die beiden Entertainer das Angebot ausschlugen, war zunächst nicht bekannt. Kimmel hat die Oscars viermal moderiert: 2017, 2018, 2023 und 2024.

Die 97. Oscar-Gala soll am 2. März 2025 in Los Angeles über die Bühne gehen. In diesem Jahr war es der zweite Sonntag im März, die nächste Show wird eine Woche früher stattfinden. 2020 waren die Oscar-Trophäen Anfang Februar verteilt worden, 2021 wurde die Vergabe wegen der Corona-Pandemie auf Ende April verschoben. Die Nominierungen für Hollywoods wichtigsten Filmpreis sollen am 17. Jänner 2025 verkündet werden.

Bei der 96. Preisgala im März in Hollywoods Dolby Theatre räumte das historische Epos "Oppenheimer" sieben Oscars ab, darunter als "Bester Film". Der deutschsprachige britische Film "The Zone of Interest" mit Sandra Hüller als Frau des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höß (gespielt von Christian Friedel) gewann in der Sparte für den besten internationalen Film.