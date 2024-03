96. Oscars: Murphy und Stone als beste Darsteller ausgezeichnet

Christopher Nolan holte sich Regietrophäe für "Oppenheimer"

Christopher Nolans Biopic über den Vater der Atombombe, "Oppenheimer", ist der große Gewinner der 96. Oscar-Verleihung.

Favorit als Abräumer

Das dreistündige Drama wurde am Abend in Hollywood zum besten Film gekürt und konnte insgesamt sieben von 13 Nominierungen in Preise ummünzen. Nicht nur wurde Hauptdarsteller Cillian Murphy mit seinem ersten Oscar als Hauptdarsteller ausgezeichnet, auch konnte Nolan die Ehrung als bester Regisseur entgegennehmen.

Auch hier top

Hinzu kommen Siege in den Sparten Kamera, Schnitt, Filmmusik und bei den Nebendarstellern. Hier erhielt Hollywood-Veteran Robert Downey Jr. seinen ersten Oscar.

Oscars 2024 - Die Gewinnerliste 1/1 © Getty Images Robert Downey jr.

Emma Stone gewürdigt

Bei den Hauptdarstellerinnen indes gab es einen Sieg für Emma Stone. Die 35-Jährige holte sich ihre Auszeichnung für ihren mutigen Auftritt in Giorgos Lanthimos' Frankenstein-Paraphrase "Poor Things", hinter dem sie auch als Produzentin stand.