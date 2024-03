Oscars 2024: Die besten Zitate der Show

DAS waren die besten Aussagen der Award-Show.

Mstyslaw Tschernow erhielt den Oscar für seinen Dokumentarfilm "20 Tage in Mariupol": "Das ist der erste Oscar in der Geschichte der Ukraine. Ich fühle mich geehrt. Aber ich bin auch der erste Regisseur auf dieser Bühne der sagt: Ich wünschte, ich hätte diesen Film nie gemacht. Ich wünschte, ich könnte all das eintauschen dagegen, dass Russland uns nie angegriffen hätte, nicht Zehntausende Ukrainer getötet hätte. Ich wünschte mir, dass alle Gefangenen freigelassen werden. Ich kann die Vergangenheit nicht ändern. Aber gemeinsam können wir dafür sorgen, dass die Dinge wieder zurecht gerückt werden und die Wahrheit obsiegt. Kino formt Erinnerung und Erinnerung formt die Geschichte."

Friedensstiftern

Cillian Murphy nach seinem Sieg als bester Hauptdarsteller im Biopic des Atombombenerschaffers "Oppenheimer": "Wir haben einen Film über den Mann gemacht, der die Atombombe erfunden hat. Ob wir es wollen oder nicht, wir leben in Oppenheimers Welt. Ich widme diesen Preis den Friedensstiftern."

Oscars 2024 - Die Gewinnerliste 1/7

2/7

3/7

4/7

5/7

6/7

7/7 © Getty Images Emma Stone Für "Little Things" © Getty Images Cillian Murphy für Oppenheimer. © Getty Images Da'Vine Joy Randolph für "The Holdovers". © Getty Images Robert Downey jr. für "Oppenheimer" © Getty Images Arthur Harari, Justine Triet für "Anatomie eines Falls" © Getty Images Cord Jefferson für "American Fiction". © Getty Images Christopher Nolans Biopic über den Vater der Atombombe, "Oppenheimer", ist der große Gewinner der 96. Oscar-Verleihung.

Christopher Nolan dankt seiner Ehefrau Emma Thomas nach seiner Ehrung als bester Regisseur für "Oppenheimer": "Vielen Dank! Du bist die Produzentin all meiner Filme - und all unserer Kinder."

Christopher Nolan nach seiner Kür zum besten Regisseur:

"Filme sind ein bisschen über 100 Jahre alt. Stellen Sie sich vor, als die Malerei 100 Jahre alt war. Wir wissen nicht, wohin die Reise geht, aber ich fühle mich geehrt, dass sie mich für würdig empfinden, Teil dieser Reise zu sein."

Kleid gerissen

Eine heisere Emma Stone, nachdem sie die Bühne zur Entgegennahme der Ehrung als beste Darstellerin für "Poor Things" erklommen hat: "Mein Kleid ist gerissen. [...] Es geht um das Team, denn gemeinsam können wir etwas machen, das größer ist als die Summe seiner Teile. Genau das ist das Wundervolle am Filmemachen. Diesen Preis teile ich mit allen Menschen, die daran beteiligt waren."

Emma Thomas, Produzentin von "Oppenheimer": "Wer Filme macht, der träumt von diesem Moment. Ich könnte es abstreiten, aber Tatsache ist, dass ich mir das schon lange vorgestellt habe. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich passiert."