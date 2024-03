Oscar-Ups! Liza Koshy plumpst auf den Red Carpet

Schauspielerin Liza Koshy kam in einer atemberaubenden knallroten Robe zu den diesjährigen Oscars.

Kurz poste sie für die Fotografen, als sie plötzlich hinfiel. Zum Glück ist nichts schlimmeres passiert, die Aktrice konnte sogar über sich selber lachen. Viele Leute kamen gleich zu ihr, um ihr aufzuhelfen.

Oh man, poor Liza Koshy just took a tumble on the #Oscars red carpet. Hope she's ok!



(Foto: AP) pic.twitter.com/1j9bXNNBnZ