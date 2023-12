In "Pisten, Party, Pulverschnee" plaudern Skiidole über die glorreiche Zeit.

Die 1970er, 1980er und 1990er waren die goldenen Jahre des Skifahrens. Österreich war Trendsetter in Sachen Wintersport: Ein Skirurlaub in den Bergen war ein Muss und der Höhepunkt des Jahres. "Pisten, Party, Pulverschnee" lässt in drei Teilen die großen Jahre des Österreichischen Wintersports Revue passieren – mit Stars wie Franz Klammer, Wolfgang Ambros oder DJ Ötzi.

Schönste Winter

Skirennläufer waren Idole, Apres Ski-Hits dominierten die Charts, die aktuelle Wintermode musste man tragen, Ski-Filme und Ski-Trends prägten diese goldenen, die winterweißen Jahre. In dieser Zeit war Österreich Taktgeber und setzte im Wintersport die Trends. Wer etwas auf sich hielt, musste nach Österreich um Ski zu fahren und danach beim Aprés Ski zeigen, wer man ist und was man – auch abseits der Piste – kann. Mode, Lifestyle, Hütten-Kulinarik, Musik, Jet Set, Adel, Gesellschaft, alles fand auf oder neben der Piste statt. Von Lady Diana bis zu den neureichen Russen und ihrem Verständnis für echte Skikultur. Es waren die besten Jahre, es war Lebensfreude, Genuss, ein Draußen sein, ein großer Tummelplatz für sportliche Leistungen und Eitelkeiten. Und in unserer Erinnerung waren es natürlich die schönsten Winter unserer Generation.

"Pisten, Party, Pulverschnee – die besten Winter unseres Lebens“ lässt in drei Teilen die großen Jahre des Österreichischen Wintersports mit prominenten Stars wie Franz Klammer, Annemarie Moser-Pröll, Harti Weirather, Wolfgang Ambros, DJ Ötzi, Hubertus von Hohenlohe und vielen mehr, wieder aufleben.

Pisten, Party, Pulverschnee – Die besten Winter unsers Lebens, Fr., 05.01., ab 21:15 Uhr

Pisten, Party, Pulverschnee – Das beste Rennen meines Lebens, Fr., 12.01., ab 21:15 Uhr

Pisten, Party, Pulverschnee – Das beste Après Ski unseres Lebens, Fr., 19.01., ab 21:15 Uhr