Derzeit zeigt der ORF noch die Wiederholung von Staffel 2, bald gibt's aber frische Episoden.

Die Serie " Sisi " mit Dominique Devenport in der Titelrolle und Jannik Schümann als ihr Angetrauter Kaiser Franz Joseph kann durchaus als eine Mischung aus Dichtung und Wahrheit gesehen werden. Quasi als "Denver Clan" oder eben "Habsburg Clan".

Die historisch gesicherten Daten werden größtenteils beachtet, doch was dazwischen liegt gerne saftig ausgeschmückt. So waren die Anbandeleien zwischen Sisi und dem Grafen Andrassy in Staffel zwei geschichtlich gesehen eher übertrieben. Zudem hatte er keine Schwester und seine Frau war in Wirklichkeit auch nicht tot, sondern überlebte ihn.

© ORF/Beta Film/RTL/Story House Pictures/Armands Virbulis ×

Intrigen, Sex und Drama

Aber, Schwamm drüber, bei einer TV-Serie geht es ja hauptsächlich um die Unterhaltung und was könnte spannender sein, als Intrigen, Sex und Drama? Und so setzen die Machen von dieser Sisi auch in Staffel drei wieder auf diese altbewährten scharfen Zutaten.

© ORF/Beta Film/RTL/Story House Pictures/Armands Virbulis ×

Darum geht's in Staffel 3

Rudolf : Der Kronprinz wird älter, seine militärische Erziehung ist ein großes Thema zwischen Sisi und Franz. Hier wird schon der Grundstein für sein tragisches Schicksal vorausgesehen.

: Der Kronprinz wird älter, seine militärische Erziehung ist ein großes Thema zwischen Sisi und Franz. Hier wird schon der Grundstein für sein tragisches Schicksal vorausgesehen. Politik : Mit den politischen Entwicklungen in Frankreich kommt auch Österreich in Bedrängnis. Franz Joseph muss sich einmal mehr tiefgreifenden Entscheidungen stellen.

: Mit den politischen Entwicklungen in Frankreich kommt auch Österreich in Bedrängnis. Franz Joseph muss sich einmal mehr tiefgreifenden Entscheidungen stellen. Liebeleien: Zwischen Sisi und Franz läuft es phasenweise (auch im Bett bzw am Strand) besser. Doch da taucht jemand auf und verdreht Sisi den Kopf! Franz ist weiterhin im übrigen kein Kaiser von Traurigkeit; in diesem Sinne: Gönn dir, Sisi!

"Sisi", Folge 13 (Staffelbeginn)

Wien, 1870. Es ist der Tag von Kronprinz Rudolfs neuntem Geburtstag. Doch die Feierlichkeiten werden von den dramatischen Ereignissen in Frankreich überschattet: Die Republik wurde ausgerufen und Napoleon III. musste fliehen. Franz ist besorgt, dass der Umsturz in Paris auch auf Wien übergreifen könnte. Seine Befürchtungen bestätigen sich, als es im Rahmen der Bauarbeiten für die Weltausstellung zu Unruhen unter den Arbeitern kommt. Gegen den Willen von Sisi beschließt er, Rudolf, der als sein Thronfolger die Monarchie weiterführen soll, in die Militärausbildung zu schicken.

Hier sehen Sie "Sisi"

Die Serie ist bereits bei RTL+ zu streamen. Ende Dezember wird sie auf ORF und RTL im linearen TV zu sehen sein. (Staffelbeginn mit drei Folgen am Stück am 27.12. und nochmal drei Folgen am 28.12. auf ORF 1)