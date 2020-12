Für die neue Netflix-Serie 'The Empress' wurden die Hauptdarsteller gefunden!

in Tag im August 1853. Zwei junge Menschen treffen aufeinander. Eine schicksalhafte Begegnung – die sprichwörtliche Liebe auf den ersten Blick. Er ist Kaiser Franz Joseph von Österreich-Ungarn, sie ist Elisabeth von Wittelsbach, Prinzessin von Bayern und die Schwester der Frau, die Franz heiraten soll…

Die mitreißende Lebensgeschichte von Kaiserin Elisabeth – unserer “Sisi” - begeistert seit Generationen Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

DAS sind Sisi und Franz in neuer Netflix-Serie

Nun ist ein neues Kaiserpaar gefunden: Devrim Lingnau und Philip Froissant übernehmen die Hauptrollen in der neuen Netflix Original Serie THE EMPRESS. Devrim Lingnau stand mit 16 Jahren das erste Mal vor der Kamera. Seitdem dreht sie kontinuierlich für Film und Fernsehen und war u.a. in Hauptrollen im Zweiteiler „Unter Verdacht: Verlorene Sicherheit“ (Regie: Andreas Herzog), im englischen Kinofilm „Carmilla“ (Regie: Emily Harris) und der Romanverfilmung „Auerhaus“ (Regie: Neele Leana Vollmar) zu sehen. Philip Froissant lebt in München und besucht dort die Otto Falckenberg Schule. Der 26 Jährige fand über Umwege zur Schauspielerei und stand zuletzt bei den Dreharbeiten zum Netflix Thriller ”Schwarze Insel” (Regie: Miguel Alexandre) vor der Kamera.

So sind die Darsteller

Für Netflix erzählt Showrunnerin Katharina Eyssen mit ihren Ko-Autoren Bernd Lange und Janna Nandzik “Sisi” neu. Eyssen begeistert: „THE EMPRESS bietet uns die Chance die bewegende Geschichte der Kaiserin Elisabeth für ein heutiges Publikum zu erzählen. Einem modernen Frauenbild entsprechend. Devrim ist nicht nur eine hochbegabte, facettenreiche Schauspielerin, sondern verkörpert für mich eben diese Frau: Intelligent, leidenschaftlich, rebellisch. Philip Froissant wird aus der Rolle des Franz Joseph seinerseits etwas machen, das wir bisher noch nicht gesehen haben: Einen ambivalenten und faszinierenden Herrscher, dessen Konflikte aktueller sind den je."

The Empress - Darum geht's

Als die rebellische Elisabeth („Sisi“) Franz, den Kaiser von Österreich, kennenlernt, bringt die rauschhafte Liebe des jungen Paares das Machtgefüge am Wiener Hof völlig aus den Fugen. Nach der Hochzeit muss sich die junge Kaiserin nicht nur gegen ihre Schwiegermutter durchsetzen, die souveräne, machthungrige Sophie, sondern auch gegen Franz’ Bruder Maxi, der sich selbst nach dem Thron (und nach Sisi) sehnt. Während sich an den Grenzen des Habsburger Reiches feindliche Truppen formieren, erheben sich in Wien die Menschen zum Protest gegen den Kaiser. Elisabeth muss herausfinden, wem sie vertrauen kann und wie hoch der Preis ist, eine wahre Kaiserin und Hoffnungsfigur für das Volk zu sein.