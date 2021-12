'Sisi'-Serie: Aufregung um Sex-Szene

Kaiserin Elisabeth ist in neuer Serie ein Teenager wie so viele andere.

Am Anfang gleich fast ein Höhepunkt - wäre nicht die Schwester ins Zimmer geplatzt. In der neue Serie "Sisi" dreht sich alles um die junge Elisabeth , zuerst noch bevor sie zur Kaiserin avanciert. Und was macht die gerne? Was alle Teenies lieben: In der Natur abhängen, die Schwester necken und in der Früh im Bett masturbieren.

Wahrscheinlich wenig historisch akkurat aber sehr die Aufmerksamkeit auf sich ziehend ist diese erste Szene, die Sisi in einem völlig neuen Licht zeigt. Als sinnliche junge Frau, die mit Sexualität kein Problem hat und ihren Körper durch Eigenerkundung kennenlernen will. Oder wollten sich die Macher nur bestmöglich von der legendären "Sissi"-Trilogie mit Romy Schneider emanzipieren? Das jedenfalls gelingt mit diesem Einstieg, der brav gefilmt ist, mit vielen Rüschen über dem Körper, geschlossenen Augen der Protagonistin und nur sanften Bewegungen unter der Decke...

© Screenshot tvnow ×

Ganz kauft man Sisi ihre Lust nicht ab

Darum geht's in Sisi

Herzogin Elisabeth in Bayern, genannt Sisi, ist eine unbekümmerte Teenagerin, die sich Hals über Kopf in einen Mann verliebt, der mächtig, attraktiv und begehrenswert ist, aber auch eine dunkle und gefährliche Seite hat – Franz Joseph I., Kaiser von Österreich. Sisi nimmt diese Herausforderung an und entwickelt sich von einem bayerischen Mädchen zu einer selbstbewussten, erwachsenen Kaiserin. Auf diesem Weg muss Sisi lernen, schwere Entscheidungen zu treffen, mit Verlust umzugehen und eine eigenständige Rolle als moderne Kaiserin auszufüllen. Zwischen persönlichem Verlangen und politischen Zwängen, zwischen Macht und Verletzlichkeit erzählt die RTL+ Event-Serie "Sisi" die Geschichte dieser außergewöhnlichen Frau.



Alle sechs Folgen von "Sisi", sind seit 12. Dezember 2021 auf RTL+ verfügbar. Im Free-TV wird die durch FilmFernsehFonds Bayern und German Motion Picture Fund geförderte Event-Serie demnächst bei RTL zu sehen sein. Eine zweite Staffel von "Sisi" wurde bereits in Auftrag gegeben.