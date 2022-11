In Österreich sahen am Samstagabend zur Primetime nur 652.000 Zuschauer "Wetten, dass ..?" – um 345.000 weniger als beim 2021er Comeback.

Überraschender Quoten-Flop für Thomas Gottschalk und den ORF bei der großen Comeback-Sendung für "Wetten dass" am gestrigen Samstag: Statt der erwarteten Million gab es in Summe nur 600.000 Zuseher für Gottschalk - ein Debakel und sein bisher schlechtester Zuseher-Wert in der Geschichte.

Die Detail-Analyse zeigt, wie sehr Gottschalks "Wetten dass" gestern zum Debakel wurde:

In der ersten Stunde von 20.15 bis 21.00 mit den Highlights der Bagger-.Wette und dem Robbie Williams-Auftritt sahen überhaupt nur 557.000 Zuseher "Wetten dass". Das waren kaum mehr Seher als zeitgleich auf ORF 2 den Donna Leon-Krimi sehen wollten (508.000) und nur wenige mehr als Freitag bei der "Licht ins Dunkel"-Show.

In der zweiten Stunde stieg die Seherzahl dann auf 653.000 - noch immer weit unter der Million.

Und in der dritten Stunde (ab 22 Uhr) sahen immerhin 666.000 die Gottschalk-Show.

In Marktanteilen gerechnet waren das zu Beginn desaströse 22 Prozent, am Schluss 28 % - weit weniger als die über 40 % mit denen der ORF gerechnet hatte.

In Deutschland fiel die Quote freilich viel besser aus. Dort erreichte Gottschalk tatsächlich über 10 Millionen Zuseher und über 40 Prozent Marktanteil - eine "Hammer-Quote" wie BILD schrieb.