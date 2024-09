Raab gegen Bohlen: Brutaler Machtkampf bei RTL

Zwei TV-Legenden treten bei RTL auf dem gleichen Sendeplatz gegeneinander an.

Schon seit Jahren wird „Deutschland sucht den Superstar“ mit Dieter Bohlen bei RTL am Mittwoch um 20:15 Uhr gesendet. Der 70-Jährige sorgt gewohnt für Unterhaltung und Quote – bekommt aber jetzt ausgerechnet auf dem eigenen Sender Konkurrenz.

Stefan Raabs neue Show „Du gewinnst hier nicht die Million“ ist nämlich ausgerechnet ebenfalls am Mittwoch um 20:10 Uhr bei RTL+ abrufbar – also exakt 5 Minuten vor Bohlens DSDS. Was zunächst vor allem nach Rache an Raabs Ex-Sender ProSieben (am Mittwoch moderiert sein Nachfolger Sebastian Pufpaff TVtotal) riecht, sorgt nun aber auch bei RTL für Spannungen.

Es droht ein Machtkampf

Wie die BILD berichtet, soll Dieter Bohlen über die neue Konkurrenz nicht besonders glücklich sein. Er soll sogar schon gefordert haben, Raabs neue Show auf einen anderen Tag zu schieben. Hinter den Kulissen soll es um Geld, Quote und vor allem um die Egos der beiden TV-Legenden gehen.

Auch Ex-RTL-Boss Helmut Thoma übte bereits Kritik, man würde mit der Programmierung der eigenen Marke schaden. RTL wollte sich über den vermeintlichen Machtkampf bisher nicht äußern.