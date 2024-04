Regelbruch bei "Wer wird Millionär?" - Jauch schreitet ein

Gerade als die Kandidatin ihre Antwort einloggen will, ruft ein Zuschauer plötzlich "Nein"

Seit mittlerweile fast 25 Jahren läuft „Wer wird Millionär?“ auf RTL, einen solchen Zwischenfall gab es aber wohl noch nie. Am Montag stand Kandidatin Corinna Ahrens bei der 64.000-Euro-Frage: „Wie weit liegen die beiden Orte mit Deutschlands niedrigster und höchster Postleitzahl voneinander entfernt?“

Nachdem sie den Telefonjoker benutzt hatte, entschied sich die Kandidatin für eine Antwort, als im Publikum plötzlich jemand laut „Nein“ ruft. Günther Jauch reagiert sofort: „Ähm, es wurde aus dem Publikum rausgerufen.“ Während die Kandidatin noch sagt, dass sie gar nichts gehört habe, stellt Jauch klar: „Doch, doch, doch. Hinter ihnen, sehr laut. Und zwar: 'Nein'“.

Frage storniert

„In so einem Fall müssen wir zumindest die Frage sofort stornieren. Wenn es die Begleitperson ist, die reingerufen hat, dann sieht das alles noch schlimmer aus. In dem Fall müssten wir die Kandidatin disqualifizieren“, so Jauch in einem Interview im Vorfeld der Ausstrahlung.

Die Kandidatin bekam deshalb nun eine neue 64.000-Euro-Frage gestellt, welche sie dann nicht beantworten konnte und schließlich mit 16.000 Euro nach Hause ging.