Schon 30 Jahre ist die erste Folge des 'Prinz von Bel Air' alt.

30 Jahre ist die erste Folge der Kult-Sitcom "Der Prinz von Bel Air schon alt. In der Serie geht es um einen jungen Draufgänger, der aus Philadelphia zu seiner reichen Tante in eine Luxusvilla nach Bel Air zieht.

Fans rasten aus

Will Smith spielte sich in dem Format quasi selber, einen jungen, frechen Kerl mit viel Charme. Mit der Serie wurde Will Smith zum Star, legte eine erfolgreiche Musik- und Schauspielkarriere hin. Zum Jubiläum der Serie hat Smith nun ein Bild seiner ehemaligen Kollegen gepostet und Fans rasten aus. Leider nicht am Bild zu sehen: James Avery. Der Onkel Phil starb mit 68 Jahren 2013 nach einer Herzoperation.

Hintergrund des Bildes ist übrigens ein erfreulicher: Es wird eine Reunion-Folge gedreht, die zu Thanksgiving (26.11.) im US-TV ausgestrahlt werden soll! Auch an einem Reboot der Serie soll gearbeitet werden; diese könnte aber etwas ernster als das Original ausfallen.

Bel Air-Villa mieten

Wer damit noch nicht genug hat, der kann sich auch in der Original-Villa einmieten. Zum Jubiläum ist das via AirBnB möglich für nur 30 Dollar die Nacht!