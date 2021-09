Sex And The City: Erster Teaser verrät, dass Carrie & Mr. Big...

Achtung, SPOILER! So geht es weiter mit Carrie und Mr. Big in der SATC-Fortsetzung 'And Just Like That'.

Endlich! Der erste Schnipsel der Fortsetzung von "Sex And The City" ist da! Und wir erfahren schon ein bisschen etwas über den Inhalt von "And Just Like That", wie die Mini-Serie nun heißen wird.

Erster Teaser verrät, dass Carrie & Mr. Big...

Während bislang nur bekannt war, dass Kim Cattrall in ihrer Rolle der verruchten Powerfrau Samantha nicht zurückkehren werde, gibt uns der Teaser endlich Einblick in eines der wichtigsten Themen: Carrie und Mr. Big. Nachdem Teile des Drehbuches geleakt wurden, soll herausgekommen sein, dass Carrie und Mr. Big in der Fortsetzung geschieden sind!

**whispers** this is the place. pic.twitter.com/nTDZ8bsN8n — HBO Max (@hbomax) September 20, 2021

ACHTUNG, Spoiler!

Doch wie nun im Teaser zu sehen ist, den HBO max auf Twitter veröffentlichte, scheint es zumindest zweitweise sehr gut um die Beziehung von Carrie und Mr. Big zu stehen. Denn in einer Szene umarmen sich die beiden in der Küche, wirken innig und glücklich. Ob das so bleibt? Bestimmt nicht. Denn Turbulenzen und Wirrungen im Liebesleben sind das Kernelement jeder "Sex And The City"-Folge...