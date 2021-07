"Sex and the City" wirbelt wieder durch New York

Erste Klappe für ''Sex and The City''. Statt ''Samantha'' ist jetzt Sara Ramírez dabei.

Comeback. Nach 94 TV-Episoden und zwei Kino-Filmen, dann 11 Jahre Pause. Aber jetzt stehen die Sex And The City-Stars wieder vor der Kamera! Sarah Jessica Parker (56) postet vom Set in New York. Auf Shopping-Tour mit Cynthia Nixon und Kristin Davis für die ersten Szenen des Spin-offs And just like that. 10 neue Folgen werden gedreht.

Kim Cattrall ist nach Streit nicht mehr dabei. Dafür ist Grey’s Anatomy-Star Sara Ramírez neu dabei. Outet sich ab Herbst am US-Sender HBO als queere Person.