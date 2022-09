"The Crown": SIE spielen William und Kate

Vor einigen Monaten suchten die Macher der Erfolgsserie "The Crown" noch nach einem Kate Middleton-Lookalike – nun scheint die perfekte Besetzung laut „Variety“ und „Deadline.com“ gefunden worden zu sein: Newcomerin Meg Bellamy soll die junge Kate spielen. Auch die Rolle des jungen William wurde schon besetzt: Rufus Kampa (16) wird den Royal als Teenager spielen und Ed McVey (21) als jungen Erwachsenen.

Rufus Kampa and Ed McVey have both been cast as Prince William and Meg Bellamy has been cast as Kate Middleton in ‘THE CROWN’ Season 6.



(Source: Deadline) pic.twitter.com/nhyEhTG6TV