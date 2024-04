"The Voice"-Schock: ER ist nächstes Jahr nicht mehr dabei

Ein Publikumsliebling verabschiedet sich aus der Kult-Show

In der nächsten Staffel von "The Voice of Germany" müssen die Fans auf einen Publikumsliebling verzichten: Giovanni Zarrella (46) soll laut "BILD" nicht mehr auf dem Jury-Sessel Platz nehmen. Bereits am Donnerstag habe Zarrella bekanntgegeben, dass er seine Teilnahme an der Show nicht wiederholen wird.

Der Grund: Zeitmangel. Die Dreharbeiten für "The Voice" nehmen zu viel Zeit in Anspruch. Giovanni wolle sich wieder mehr auf die Musik konzentrieren, heißt es. Er wolle Italien, Polen und die Benelux-Länder erobern.