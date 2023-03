Too Hot To Handle: Emely und Kevin haben ein Baby!

Große Überraschung bei der Reunion von Too Hot To Handle: Emely und Kevin sind noch zusammen – und haben sogar schon ein gemeinsames Kind.

Schon in den ersten Folgen des deutschen Ablegers von „Too Hot To Handle“ konnten Emely und Kevin nicht die Finger lassen – und verspielten so eine Menge Preisgeld. Aber wer dachte, dass alles nur eine heiße Netflix-Romanze bleiben würde, der irrte: Denn wie bei der großen Reunion-Show bekannt wurde, sind die beiden immer noch ein Paar. Und es kommt noch besser: "Ems" und Kevin haben sogar schon ein gemeinsames Kind!



Too Hot To Handle wurde im Februar 2022 gedreht und aufgezeichnet – recht schnell nach der Show wurde Emely also schwanger. Ihr süßes Glück mussten die beiden bis dato noch geheim halten – doch inzwischen haben sie die Neuigkeit schon auf Instagram gepostet.

„Auch wenn wir es gerne erzählt hätten, war es gleichzeitig so schön, die Schwangerschaft und die Zeit danach nur für uns alleine zu haben und zu genießen“, schwärmen sie.

Emely und Kevin auch waren nicht live vor Ort im Studio, sondern zugeschaltet – weil sie sich um ihren Nachwuchs kümmerten.