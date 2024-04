× TV-Aufreger: Jan Böhmermann kommt zum ORF

Am 9. April ist für TV-Aufregung garantiert. Brachial-Komiker Jan Böhmermann kommt zur ORF-Show "Willkommen Österreich"

Am 28. Jänner spielt Brachial-Komiker Jan Böhmermann mit seinem Rundfunk Tanzorchester Ehrenfeld in der Wiener Stadthalle auf. Dafür rührt er schon am 9. April die Werbetrommel. Mit einem Gastauftritt in der ORF-Show "Willkommen Österreich". Ein TV-Aufreger scheint vorprogrammiert.

Im Februar hat Jan Böhmermann mit seinem "Nazis keulen"-Sager noch Empörung bei der FPÖ ausgelöst, nun kommt der deutsche Satiriker und Host der Late-Night-Show "ZDF Magazin Royale" zu Christoph Grissemann und Dirk Stermann ins "Willkommen Österreich"-Studio zu Besuch. Mit dabei ist am Dienstag, 9. April, auch Olli Schulz, der gemeinsam mit Böhmermann den Podcast "Fest & Flauschig" betreibt. In einer Aussendung wird für die Sendung auf ORF 1 (22 Uhr, bzw. ab 20 Uhr auf ORF ON) ein "Viererdate der Extraklasse" versprochen.