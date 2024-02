TV-"Biester" knacken die Million

Hype um die neue ORF-Erfolgsserie "Biester" - schon über 1 Million schauten im Stream und ORF 1 zu

Sie sind aktuell die erfolgreichste eigenproduzierte Streamingserie im ORF, waren auf Platz 1 der iTunes-Charts und nun sind sie erneut TV-Primetime-Sieger beim jungen Publikum – und die „Biester“-Fans werden immer mehr: Bisher haben seit Start insgesamt 1,089 Millionen Menschen in Österreich die „Biester“ gesehen.

Berücksichtigt man die Nutzung seit dem Start am 1. Jänner 2024, verzeichnen die ersten beiden „Biester“-Folgen bisher jeweils rund 430.000 bzw. 450.000 Zuseher. Die Folgen 3 und 4 erreichten allein am Montag bei der linearen Ausstrahlung in ORF 1 mit 14 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe 12–49 erneut mehr junge Menschen in Österreich als jedes andere TV-Programm zu diesem Zeitpunkt. Insgesamt waren bei der TV-Ausstrahlung der beiden Folgen 625.000 „Biester“-Fans dabei (weitester Seherkreis). Die montäglichen Overnight-Teletest-Zahlen (325.000 bzw. 292.000 bei E12+) spiegeln klarerweise nur den gestern linear erreichten Teil der TV-Nutzung wider. Inklusive der bisherigen Onlinenutzung – jedoch ohne Nachnutzung – erreichten die Folgen 3 und 4 bisher fast 400.000 Zuschauer pro Folge – und es werden täglich mehr: Allein seit dem TV-Start am 19. Februar stieg die Online-Nutzung um rund 30 Prozent.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Das junge Österreich steht auf die ‚Biester‘ und nutzt die Serie, wie von uns von Beginn an beabsichtigt, regelmäßig auf allen Ausspielwegen – linear und non-linear. Eine junge Serie, die das junge Publikum dort erreicht, wo es ist – eine Win-win-Situation für alle!“

Reich & Arm machen gemeinsame Sache

Im Mittelpunkt der "Biester" stehen einerseits die beiden Freundinnen Jennifer „Jenny“ Tichy und Vero Amos aus bescheidenen Verhältnissen, die von einem besseren Leben träumen. Andererseits stammen die beiden Schwestern Penelope „Nelly“ und Tiziana „Tiz“ Sund aus wohlhabendem Haus, die beiden leben ihre Träume mit dem Geld der Eltern.

Ursula Strauss (Dorit Sund), Boranulddi Hassan Zadeh (Adil), Theresa Riess (Tiziana Sund), Simon Schwarz (Pius Sund) © ORF ×

Pius und Dorit Sund sind die Eltern der Geschwister. Pius hat sein Vermögen mit einem Baumarktimperium gemacht und sehnt sich gelegentlich nach einem einfacheren Leben, Dorit sieht sich als große Kunstmäzenin.

Die Startseite von on.orf.at. Groß im Bild ist die neue ORF-Serie "Biester" aus der Feder von Erfolgsautor Uli Brée. © ORF On ×

Jennifer arbeitet tagsüber in einem Nagelstudio und in der Nacht zweimal wöchentlich im Postverteilerzentrum. Nebenbei absolviert sie die Abendschule. Jennifers Eltern, Günter und Sandra Tichy, sind arbeitslos und scheinen sich mit ihrem Schicksal abgefunden zu haben. Vero hilft ihrer Mutter am Marktstand und ist für die reiche Corinna und deren Vater Siegfried Schramberg als Mädchen für alles tätig.

Theresa Riess (Tiziana Sund), Fanni Schneider (Penelope Sund). © ORF ×

Tiz möchte neben ihrem Studium die Welt ein Stück weit verbessern, unter anderem kümmert sie sich um den Asylwerber Gibran. Nelly dagegen steht auf Shoppen und Party und will Spaß, eventuell mit dem Künstler Achilles Atesch, der von ihrer Mutter unterstützt wird. Bei einer von Dorits Partys eskaliert die Situation und nachdem der führerscheinlose Gibran mit Nellys Auto Günter anfährt treffen die Welten der Sunds und Tichys aufeinander.