TV-Knaller: ProSieben arbeitet an neuer Show mit Heidi Klum

Heidi Klum soll eine neue Show bekommen.

"Germany's Next Topmodel" ist scheinbar nicht genug für Model-Mama Heidi Klum. Wie ProSieben-Senderchef Hannes Hiller jetzt in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" durchblicken ließ, soll Klum eine neue Show bekommen.

"Erst letzte Woche war ich bei Heidi in L.A., weil wir intensiv an einer neuen Show mit ihr für 2025 arbeiten", so Hiller. "Wir glauben, dass die Zuschauer Lust haben, mehr Heidi Klum auf ProSieben zu erleben."

Genauere Informationen zu dem genauen Format der Sendung wurden auch auf Anfrage des deutschen Onlineportals "DWDL.de" aber nicht genannt.