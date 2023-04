Twitter-User lachen über TV-Panne beim 'Traumschiff'

Am Ostersonntag legte das 'Traumschiff' in Kanada an – ein Details in der Sendung irritierte die Zuseher jedoch.

In der neuesten Folge reiste das 'Traumschiff' samt Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) und Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth) ins kanadische Vancouver – wo Star-Gast Bruce Darnell seinen Auftritt hatte. Natürlich wurde den Fans wieder alles geboten: Wunderschöne Naturaufnahmen, Herzschmerz und Familiendrama. Nur ein Detail schien viele Zuseher zu irritieren: Denn in der Welt der 'Traumschiff'-Macher scheint in Kanada plötzlich jeder akzentfrei Deutsch zu sprechen. „Steigen Sie jetzt aus oder nicht?“

Taxifahrer sprechen beim #Traumschiff im Ausland nicht nur deutsch, sondern sind auch ähnlich freundlich. pic.twitter.com/FbEVjFBbdU — Max Parger (@Traumschiff) April 9, 2023 “Woher wissen Sie, dass ich deutsch spreche?”



Du spielst im #Traumschiff mit, da sprechen ALLE deutsch!!! — Markus Hennig (@MarkusSuedwitz) April 9, 2023 In Vancouver sprechen alle Deutsch: Hotelmitarbeiter, Totempfahl-Schnitzer und Dragqueens. #Traumschiff — Oliver (@koerbi) April 9, 2023 Egal, mit wem die Crew oder die Passagiere Kontakt hatten: Jeder in Kanada scheint perfekte Deutschkenntnisse zu haben. „Warum sprechen alle Deutsch?", wundert sich etwa ein Fan auf Twitter. Ein anderer User stellt fest: „Deutsche Sprache ist in allen Ländern Schulpflicht, in denen 'Das Traumschiff' anlegt" und wiederum ein anderer Zuseher meint: „Eiserne Regel: Egal, wo 'Das Traumschiff' anlegt – die Einheimischen sprechen perfektes, klares Deutsch."