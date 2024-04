Wussow: Geburtstag auf dem "Traumschiff"

Die Schauspielerin feiert ihren Geburtstag seit Jahren an Bord des "Traumschiffs" mit ihrer Fernseh-Familie

Schauspielerin Barbara Wussow feierte am 28. März ihren 63. Geburtstag. Wie schon in den letzten sechs Jahren, zelebrierte sie ihren Ehrentag an Bord des ZDF-"Traumschiff". Da die Dreharbeiten immer in den gleichen Zeitraum fallen, kann der TV-Star immer erst später mit der Familie in Wien feiern.

Ihre Liebsten denken aber dennoch an sie, wie sie gegenüber "Bild" verrät: „Mein Mann und meine Kinder verstecken vor Beginn der Reise immer Päckchen und Briefe in meinem Koffer, die ich dann aber erst am Geburtstag öffnen darf. Es ist so schön, dass sie an mich denken, auch wenn ich so weit weg bin. Und wenn ich dann wieder zu Hause bin, wird nachgefeiert.“