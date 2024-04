Unfall am Set von Eddy Murphys neuem Film

Aktuelle News aus der Filmwelt: Eddie Murphy's neuer Film "The Pickup" sorgt für Schlagzeilen wegen eines Unfalls am Set.

Atlant, USA. Während der Dreharbeiten zu Eddie Murphys neuestem Film "The Pickup" in den Vereinigten Staaten ereignete sich ein bedauerlicher Vorfall.

Unfall am Set von "The Pickup": Crew-Mitglieder verletzt

Bei einer Actionszene kam es zu einem Unfall, bei dem mehrere Crew-Mitglieder verletzt wurden. Die genauen Umstände des Zwischenfalls sind jedoch nicht bekannt.

Details zum Vorfall

Bei einer Probe einer Actionszene am 20. April kam es zu einem Unfall, wie ein Sprecher der Amazon MGM Studios gegenüber Entertainment Weekly bestätigte. Mehrere Crew-Mitglieder erlitten Verletzungen, darunter wurden zwei Personen ins Krankenhaus eingeliefert und weitere erlitten Knochenbrüche. Die Ursache für den Vorfall ist noch nicht bekannt.

Sicherheitsvorkehrungen und Besetzung

Die Sicherheit aller Beteiligten steht während der Produktion im Vordergrund, betonte der Sprecher. Vor Beginn der Dreharbeiten wurden alle Sicherheitsvorkehrungen überprüft und während der Dreharbeiten streng überwacht. Eddie Murphy, der Hauptdarsteller des Films, befand sich offenbar nicht am Set zum Zeitpunkt des Unfalls.

Neben Murphy sind auch Keke Palmer, Pete Davidson, Eva Longoria, Andrew Dice Clay und Marshawn Lynch Teil der Besetzung des Films. Die Regie führt Tim Story, bekannt unter anderem für "Fantastic Four". Die Dreharbeiten sollen voraussichtlich bis Juni fortgesetzt werden.

Hintergründe und Einschätzungen

Eine anonyme Quelle betonte gegenüber Entertainment Weekly, dass es sich bei der Szene, in der der Unfall geschah, nicht um eine besonders gefährliche handelte. Dennoch wirft der Vorfall ein Licht auf die Sicherheitsstandards und -kontrollen am Set von "The Pickup".