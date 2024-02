'Unlustiger Dreck' - Shitstorm gegen Villacher Fasching

"Lei - Lei - Leider a schaß die Veranstaltung" - Beim diesjährigen Villacher Fasching war vielen Zusehern leider gar nicht zum Lachen

Obwohl Herr und Frau Österreicher sich in diesen Tagen über ein wenig humorvolle Ablenkung vom Alltag gefreut hätten, wurde mal wieder nichts daraus. Denn der eigentliche TV-Höhepunkt der Faschingszeit wurde zum absoluten Debakel.

'Lei, lei!????Die Publikumslieblinge aus der Draustadt lassen - unter der Regentschaft von Prinz Fidelius LXIX. und Ihrer Lieblichkeit Prinzessin Anna II. - wieder die Faschingsherzen höherschlagen'" so kündigte der ORF das TV-Event freudigst auf Facebook an. Schon seit vielen Jahren ist der Villacher Fasching fixer und zugleich auch beliebter Höhepunkt des närrischen Treibens, doch 2024 scheint alles anders zu sein, denn das Echo der TV-Zuseher ist verheerend.

'Nur peinlich' - User machen sich Luft

Zumindest in der Kommentarspalte unter der etwas großspurigen Ankündigung wird dem Unmut Luft gemacht und das mit eindeutigen Worten. Hier nur eine kleine Auswahl der Kritik:

Schau schon viele Jahre nicht mehr.... nur peinlich..auch die anderen Faschingsübertragungen im Sommer von ganz Österreich... oder wann auch immer.... nicht zum Anschauen...

Nein danke war für uns der schlechteste Villacher Fasching bis jetzt haben abgedreht. PS: Wird immer schlechter

Schwächer... geht es nicht mehr...

"Lei - Lei - Leider a schaß die Veranstaltung"

Eine Debatte im Parlament ist lustiger! ????

Auch Übertagung fiel durch

Neben 'unlustiger Gags' wird vor allem auch die Qualität der Übertragung bekrittelt, die in diesem Jahr für einige Zuseher alles andere als zufriedenstellend war.

Ich fand es heuer auch sehr enttäuschenden die Kamera und Regie müssen Praktikanten gewesen sein. Ständig nur das halbe Bild, mehr vom Hintergrund, Abgeschnittenen Personen und Skatche oder gar nur die halben Künstler. Sehr schade war ein Graus es anzusehen. Und dafür bezahlt man dann auch noch Abgaben

Die Übertragung grenzt schon an fahrlässige Verschwendung von ORF Gebühren ????????

Da hat sich der ORF ja wieder etwas geleistet. Gerade bei den Sketchs wurde der Anfang gezeigt und der Rest davon weggeschnitten. Doch nicht nur einmal. Aber die (unnötigen) „Turneinlagen" wurden in voller Länge gezeigt. Vielleicht sollte sich der ORF mal was von unseren deutschen Nachbarn abschauen, wie man eine Faschingssitzung überträgt. Und dafür wird man auch noch zwangsbeglückt. Was macht denn überhaupt unsere Sehervertretung? Das Beste kam aber noch danach. 10 min. Werbung vor der ZiB. Die größte Frechheit. Werbung sollte verboten sein nach 20 Uhr.

Kleiner Lichtblick

Ein kleiner Lichtblick bleibt allerdings, denn neben der harschen Kritik in den sozialen Netzwerken scheint es dem dort anwesenden Publikum teilweise durchaus gefallen zu haben - zumindest reagierte man ausgelassener auf die Gags als das Publikum vor den TV-Geräten was ein User sogar als 'irgendwie spooky' empfand.

Diese Veranstaltung war schon vor 30 Jahren peinlich und zum Fremdschämen! Genauso so "lustig" wie Mainz bleibt Mainz... Null Gags, null witzig, aber dafür mit "charmanten" Dialekt und das Publikum lacht sich einen Ast ab... irgendwie spooky...

war nie lustig, ist nicht lustig, wird nie lustig sein… was haben die Gäste in den Getränken dass sie sich soooo amüsieren

Hauptsache das Publikum hat Spass und kann herzlich lachen. Ich verzichte darauf, es ist zum Fremdschämen!

Shitstorm und Quoteneinbruch

Neben der verheerenden Kritik waren allerdings auch die Quoten en Trauerspiel. Pendelte sich die Quote des Villacher Faschings in den vergangenen Jahren stets bei ca. 950.000 Zusehern ein, so schalteten dieses Jahr ganze 200.000 Zuseher weniger ein. Bei diesen Zahlen verging wohl auch am Küniglberg dem ein oder anderen das Lachen. 'Oh mei' statt 'Lei Lei'.