"Unser Weihnachtswunder": Laura Müller und Michael Wendler im Baby-Glück

Laure Müller und Michael Wendler freuen sich via Instagram über ihren Nachwuchs. Die beiden wurden zum zweiten Mal Eltern.

"Unser Weihnachtswunder ist geboren", schreibt Laura Müller via Instagram mit einem blauen Herz. "Wir sind so überglücklich und überwältigt", heißt es in dem Post weiter. Ihr zweiter Sohn sei gesund und munter auf die Welt gekommen. Sein Name: Ocean Amor. "Wir sind so unendlich dankbar und stolz!"

Müller geriet zuletzt vermehrt in die Kritik, da sie sich auch noch hochschwanger und mit Babybauch auf der Erotik-Plattform "OnlyFans" zeigte. Aber: Die Privatsphäre ihres ersten Sohnes Rome schützten sie und Michael Wendler stets gut. So teilten die beiden bisher keine Fotos von Rome. Auch von Ocean Amor gab es in dem Instagram-Post kein Bild.