Weihnachts-Wirbel: Kein Budget für Musikanten und Chöre in Schönbrunn

Der neue Weihnachtsmarkt Schönbrunn wirbt für Musikanten und Chöre - hat aber kein Budget, um diese zu bezahlen.

30 Jahre lang war der Kultur- & Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn für viele Besucher ein winterliches Highlight vor der wohl berühmtesten historischen Kulisse Wiens. Für eine romantische Adventstimmung sorgten unzählige Lichtern, weihnachtliche Melodien und ein besonderer Weihnachtsduft. Komplettiert wurde die Szenerie durch Auftritte von Musikanten und Chören.

Am 8. November öffnet heuer zum ersten Mal Der neue Weihnachtsmarkt Schönbrunn seine Pforten, wenn der gesamte Ehrenhof des Schlosses in eine winterliche Weihnachtswelt verwandelt wird. Die prachtvolle Kulisse wird ein zauberhaftes Ambiente bieten, das Jung und Alt in seinen Bann ziehen soll. Aussteller von nah und fern werden eine bunte Weihnachtswelt mit zahlreichen Geschenkideen, leckeren Schmankerln und heißem Punsch bieten. Der großzügig gestaltete Christkindlmarkt mit mehr als 90 Ständen will gekonnt ein bezauberndes Dorfambiente mit der royalen Kulisse Schönbrunns vereinen.

Klingt alles schön und gut - würde da nicht ein Aufruf der Veranstalter das Internet empören! Eine Aussendung vom Team des Weihnachtsmarkts Schloss Schönbrunn verlautbarte, dass es dieses Jahre "keine Bühne und auch keine technische Verstärkung" geben wird. Zum jetzigen Zeitpunkt seien weder "die genauen Auftrittsorte" festgelegt noch gebe es dieses Jahr ein "Budget für Gagen". Trotzdem hoffen die Veranstalter, dass zahlreiche Musikanten und Chöre "die Möglichkeit nutzen", um ihr "Können" und ihre "Leidenschaft vor einem stimmungsvollen Publikum in der einzigartigen Kulisse von Schönbrunn zu präsentieren." Bleibt abzuwarten, wer sich tatsächlich dazu bereit erklären wird, gratis aufzutreten.