Wer wird Millionär: Jauch verzweifelt & Kandidatin auf Millionen-Kurs

Die heutige Folge von "Wer wird Millionär" könnte in die Show-Geschichte eingehen

Heute um 20:15 begrüßt Günther Jauch wieder seine Zuseher bei 'Wer wird Millionär' auf RTL. Soweit nicht ungewöhnliches, doch die heutige Sendung könnte in die Show-Geschichte eingehen, denn eine Kandidatin könnte heute Abend die Millionenfrage knacken.

© RTL+ ×

Annett Rudolph, eine Kandidatin bei WWM, hat definitiv Glück. Sie hat bereits zweimal Tickets für Bon-Jovi-Konzerte ergattert – einmal in Mailand und sogar in New York! Zudem bescherte ihr das Schicksal einen Familienurlaub nach Mallorca. Sind das bereits Vorboten auf den Millionengewinn? Am Glück dürfte es heute Abend jedenfalls nicht scheitern.

Jauch von Beziehungs-Chaos genervt

Ein weiterer Kandidat sorgt heute Abend für Verwirrung, denn gibt es bei dem ein oder anderen Kandidaten Probleme bei der Beantwortung der Quizfragen, hat Kandidat Lukas Schnittger bereits Schwierigkeiten beim kundtun seines Beziehungsstatus.

Vergeben? Liiert? oder doch Single?

"...sie sind ledig, aber liiert und Bankkaufmann“ leitet Jauch die Vorstellung von Schnittger ein, doch dieser runzelt schnell die Stirn, lieg hier gar ein Fehler vor? „Liiert bin ich noch nicht, tatsächlich“ so der verdutze Kandidat. Spätestens hier ist das Chaos perfekt. Wurde von Jauch zuerst der Redaktion der 'Fehler' unterstellt, so gab es kurze Zeit danach die Aufklärung.

Nach abermaligem Verneinen liiert zu sein, stellte Kandidat Lukas nämlich seine im Publikum sitzende Freundin vor. Jauch verwundert "Aber dann sind sie doch liiert?!". Erst jetzt wird Kandidaten Lukas bewusst hier wohl etwas durcheinander gebracht zu haben. Liiert, ledig, verheiratet, verlobt - da kann man bei der ganzen Aufregung schon mal durcheinander kommen. Kleinlaut endet der Wortwechsel mit einem "Entschuldigung, ja, ja". Auf Instagram kann er jedenfalls über diese kleine Panne bereits lachen.

© Insta / lukas.schnittger

Wie sich Kandidat Lukas sonst so schlägt, sehen Sie heute Abend um 20:15 auf RTL.