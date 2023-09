Im Netz kursiert ein Beitrag der viele ratlos zurücklässt

Klima-Demo, Klima-Kleber, Klima-Streik.. in den letzten Wochen ist der 'Kampf um unseren Planeten', wie die Demoteilnehmer unter anderem ihr Anliegen betiteln wieder zentrales Thema in den Medien. Doch werden nicht nur die geforderten Maßnahmen als auch Aktionen der Demonstranten heftig diskutiert, sondern mittlerweile auch die Berichterstattung zu diesem Thema. Was ist noch ausgewogen und wo haben immer mehr Seher und Leser das Gefühl mit tendenziöser Berichterstattung 'erzogen' zu werden.

ÖRR in der Kritik

Immer wieder in der Kritik eine Schlagseite bei diesem Thema zu habe, stehen die sogenannten 'Öffentlich rechtlichen Sender' und auch ein derzeit kursierendes Video, hochgeladen vom kritischen ÖRR-Blog auf X (vormals Twitter) erhärtet diesen Vorwurf. Denn in einer Sendung der Doku Reihe 37 Grad gibt es für den dortigen Moderator nach einem Interview mit der kleinen Tochter eines Klima-Demo-Teilnehmers, kein halten mehr.

ZDF Journalist fängt an zu weinen, weil ein Vater seine kleine Tochter zu einer Demonstration der Letzten Generation mitnimmt und sie dort dagegen demonstriert, dass überall Müll rumliegt und überall Klimakatastrophen sind. #ReformOerr #OerrBlog pic.twitter.com/ZsDVEvNm8F — ÖRR Blog. (@OERRBlog) September 17, 2023

Plötzlich fließen die Tränen

Der kurze und recht sachliche Schilderung des kleinen Mädchens, dass sie bereits einmal bei so einer Demo mit ihrem Vater teilgenommen hatte folgten Tränen der Rührung - Beim Moderator! Eine Szene die nun viele Aufregt, darf man Kinder gepaart mit einer emotionalen rührigen Szene so instrumentalisieren? Focus-Journalist Jan Fleischhauer ist jedenfalls außer sich und viele schließen sich seiner Kritik an.

Die nächste Stufe des Haltungsjournalismus: die öffentliche Zurschaustellung der eigenen Ergriffenheit. ZDF-Journalist kommen die Tränen, als er ein Kind interviewt, das der Vater zur Demo der Letzten Generation mitbringt.pic.twitter.com/KNZCJHpzUN — Jan Fleischhauer (@janfleischhauer) September 17, 2023

165.000 Views nach nur 7 Stunden

Dass das Video jedenfalls Wellen schlägt, sieht man am Erfolg des Postings. Innerhalb von nur 7 Stunden hat der brisante Clip bereits 165.000 Views eingestrichen. Eine Stellungnahme des ZDF gibt es derweil allerdings noch nicht.