× Aus Alt mach Neu!

Neues Leben für Ausgedientes. Der Upcycling-Trend schafft einzigartige Interior-Pieces mit besonderem Wohlfühlfaktor.

Einer der größten Dekortrends 2023 ist der Upcycling Trend: Design-Produkte, welche aus vermeintlich Unbrauchbarem entstehen und durch Recycling in neue Exponate verwandelt werden. Gegenstände, die oft weggeworfen werden, verwandeln sich in schicke, moderne Möbel. Somit wird eine nachhaltige Rückkehr zu einem klassischen, zeitlosen Stil verwirklicht, und einzigartige Interior-Pieces mit Vintage-Flair geschaffen.

Aus Abfall wird Kunst

Seit 100 Jahren stellt das französische Traditionsunternehmen Colmar hochwertige und schöne Kleidungsstücke her. Doch auch die haben irgendwann ausgedient. Mit "Colmar Again" finden jetzt ausrangierte Jacken, Shirts und Hosen neue Verwendung und landen im "No Waste Chair", einem Stuhl aus recyceltem Plexiglas, der den Inhalt sichtbar macht.

20 Stühle sind dank der Begegnung mit dem niederländischen Designer Kees Dekkers als Zeichen für ökologische Nachhaltigkeit entstanden und werden im Rahmen des Salone del Mobile von 17. bis 23. April in Mailand ausgestellt.

Die schönsten Upcycling Interior-Picks der Redaktion

Beistelltisch "Bit" aus recyceltem Kunststoff von Normann Copenhagen, bei connox.at

Von der Bierflasche zum Trinkglas. Set aus recycletem Braunglas, bei blattwende.at

Deckenlampe aus Ölfässern von Mogoo Creative Africa, bei avocadostore.at