Il Salone del Mobile: Die schönsten Trends der Mailander Möbelmesse

Die Mailänder Möbelmesse zeigte abermals wie aufregend die Welt des Interieurs ist und wie sie unseren Lebensstil beeinflusst.

Mit einem Meer aus wunderschönen Entwürfen von über 1.900 Ausstellern sorgte die 62. Salone del Mobile wieder für gewaltiges Staunen unter den Besuchern. Neben den Interieur-Trends wurden Technik-Neuheiten zum Thema Nachhaltigkeit im Badezimmer, der Workspace 3.0 für eine verbesserte kreative Erfahrung am Arbeitsplatz und natürlich die Eurocucina, mit den neuesten Entwicklungen für Küche und Haushalt vorgestellt. Auch abseits der Salone, nämlich im Zentrum, überflutete die Fuorisalone die Modestadt mit beeindruckender Ästhetik. An jeder Ecke wurde die historische Architektur Mailands mit Design und Innovation in Szene gesetzt.

Design-Highlights

Farbintensiv oder neutral – die Kreationen der Designer haben in jedem Fall eines gemeinsam – das Ziel, einen Raum ohne Grenzen zu schaffen. Das Wohnen findet eben nicht nur im Wohnzimmer statt, sondern auch in der Küche, im Garten, auf der Terrasse, oder gar im Schlafzimmer. Das haben die internationalen Designer mit ihren Entwürfen in diesem Jahr sehr deutlich zum Vorschein gebracht. Mit üppigen Sitzlandschaften und vielen Komplementäreinrichtungen, die den Bereich leben lassen, wurde der Trend zu einem unbegrenzten und offenen Lebensstil dargestellt. Nachhaltigkeit und Geborgenheit spielen dabei eine wesentliche Rolle, denn mit viel Stoff, Holz und Stein wird ein natürlich schönes Ambiente erzeugt. Die Form der Sitzmöbel bietet komfortable Sitz- und Liegepositionen, mit umhüllenden Formen, die einem das Gefühl einer Umarmung geben.

Liu Jo Living zeigte eine vielseitige Kombination, die eine vollständige Anpassung der Sitzanordnung an Bedürfnisse und verfügbaren Platz ermöglicht. Das Glam Sofa kann im Nu in ein Liege-Sofa verwandelt werden. © liujoliving.com ×

Vorne dabei waren Top-Designer wie Edra, Cassina, Paola Lenti, Kartell, Moroso und Gervasoni. Aufregende, aber dennoch alltagstaugliche Designs wurden präsentiert, wo das Prinzip „Form folgt der Funktion“ gilt. Gervasoni überzeugte mit bequemen Sitzlandschaften aus hochwertigen Stoffen, die in den unterschiedlichsten Farben erhältlich sind. Von bunt bis hin zu Creme- und Weißtönen gibt es für jeden Geschmack das passende Material.

Rose Chair von Edra ist ein Stück Haute Couture. Die bequemen Blütenblätter werden einzeln von Hand realisiert. © edra.com ×

Das aus der Toskana gewachsene Unternehmen Edra zeigte auf der Fuorisalone, in einem historischen Innenhof, imposante Kreationen aus Polykarbonat die durch verschiedene Lichtquellen unterschiedliche Nuancen und Glanz bekommen. Auch der Rose Chair oder der liegende Eisbär des Pack Sofas gehörten zu den Design-Highlights.

Kartell präsentierte die neuen Kollektionen mit einer Hommage an die urbane und architektonische Identität der Stadt. Kartell X Liberty sind besondere aktuelle Entwürfe, die mit speziell für den Außenbereich entwickelten Stoffe überzogen sind. Mittels aufregender Musterungen und Farbenspielen wurden die Designs von Piero Lissoni und Phillipe Starck zum Mittelpunkt der Ausstellungsfläche.

Kartell X Liberty gab dem H.H.H Stuhl von Phillipe Starck ein neues Erscheinungsbild. In verschiedenen Stoffen erhältlich. © kartell.com ×

Paola Lenti entzückte mit ihren farbenfrohen Designs an einem neuen Standort – eine urbane Oase, die sie zur Grünlandschaft umgestaltet hat, um die Wiederverwendung und Aufwertung des Stadtteils auszulösen. Mailand ist damit ein Ort der Inspiration und der Verschmelzung von Kunst und Architektur geworden.