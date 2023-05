Salone del Mobile: Die Design-Trends aus Mailand

Ein Paradies für jeden Design- Liebhaber. Die neuen Entwürfe sind minimalistisch, farbenfroh und organisch – aber dafür mit großer Präsenz.

Eine faszinierende, nicht vorstellbar große Messe für Interior Design findet jährlich in der Design-Metropole Mailand statt. Das Gelände des 61. Salone del Mobile liegt außerhalb von Mailand in Rho und bietet in mehreren Hallen alles, was das Interior-Herz begehrt. Von Möbeln bis hin zu Geschirr gibt es hier Ästhetik in jeglicher Form und Originalität. Aber auch die Mailänder Innenstadt wimmelt nur so von atemberaubenden Showrooms und Events. Es ist das Highlight des Jahres in der Möbelbranche und für jeden Design-Liebhaber ein Paradies.

Interior-Trends

In diesem Jahr liegt die Designwelt auf einer klaren Schiene – Rundungen, Farben und organische Formen. Die Natur spiegelt sich in den Designs wider – vor allem das Spiel mit natürlichen Materialien liegt heuer stark im Vordergrund. Leder bleibt zwar auch geringfügig im Trend, doch am gefragtesten sind Baumwollstoffe oder recycelte Materialien, die die Kreationen schmücken. Gezielter Minimalismus spielt ganz die Hauptrolle. Wenig Schnickschnack – mehr Klarheit, aber dafür mit großer Präsenz.

Paola Lenti, die ikonische Unternehmerin, überzeugt mit ihren bunten Designs, die schlicht, aber dennoch komplex sind. Die farbenfrohe Kollektion spielt mit Materialien und Farbkombinationen. Die Designs schaffen eine edle Atmosphäre voller Freude. Ihre Entwürfe seien eine globale Gleichung und keine einzelne Lösung, so die Designerin. Die Kreationen sind durch Einfachheit und Ausgewogenheit geprägt und dennoch absolut einzigartig und immer auf den ersten Blick zu erkennen.

© Paola Lenti Milano Paola Lenti spielt mit den Farben auf dezente Art. Schlicht, aber dennoch komplex. (Vespussi, Pod) paolalenti.it ×

, der führende Badezimmer-Designer, hat heuer zum ersten Mal eine Wohneinrichtungskollektion vorgestellt. Der Profi in Sachen Badeoasen hat sich mit seiner Home-Kollektion nochmals übertroffen. Er zeigt, wie Badmöbel genauso in ein Wohn- oder Schlafzimmer passen. Auch die Sofas und Betten des Designers sind gestochen schön. Das Spiel mit den Farben nützt auch Lupi – wenn auch in einer diskreteren Art. Rote Rahmen mit Weiß oder Schwarz ergeben ein perfektes Gesamtbild. Auch hier wurde auf Minimalismus und Rundungen gesetzt. Die Möbel sind noch in der Testphase, werden aber sehr wahrscheinlich aufgrund des positiven Feedbacks in den nächsten Monaten im Handel verfügbar sein.

© Antonio Lupi Das Waschbecken Albume Lux von Antonio Lupi ist die Weiterentwicklung des 2018 entworfenen freistehenden Waschbeckens Albume, das heute Ausdruck des Gleichgewichts zwischen Form und Materialien ist. antoniolupi.it ×

Moroso verzauberte die Besucher mit einer genialen Bühne mit rosafarbenen, runden Poufs in einer Wüstenlandschaft. Im Showroom durfte aber dennoch die berühmte Pebble Rubble aus steinförmigen Elementen nicht fehlen – diesmal in Erdtönen mit einzelnen Farbtupfern.

© Moroso Moroso verbindet die Designs mit Natur und Nachhaltigkeit. moroso.it ×

Porro versetzt die Besucher auf einer Reise durch Raum und Zeit mit einer dreifarbigen Installation von Bruna Munaris. Die Stühle Romby von Gam Fratesi sind von geometrischer Schönheit.

© Porro Die Stühle Romby von Gam Fratesi für Porro sind mit einem Kegelstumpf aus massiver Naturesche und einem kompakten Sitz aus verschiedenen Stoffen ein wahrer Blickfang. porro.com ×

Die Gebrüder Thonet Vienna waren auch in Mailand dabei. Die Klassiker der Marke mit Vintage-Flair überzeugen weiterhin in der Design-Szene. Die vielen Stuhl- und Sesselkreationen sind einzigartig und geben jedem Raum die natürliche Kreativitäts-Lust. Der Stil aus 1842 hat sich nur geringfügig verändert und überzeugt noch heute neben modernsten und innovativen Designs.

© Thonet Die Gebrüder Thonet Vienna haben mit ihren klassischen Designs ganz klar mithalten können. gebruederthonetvienna.com ×

Leuchten-Trends

Leuchten wurden heuer unglaublich in Szene gesetzt. Die diesjährige Euroluce ist überaus vielfältig und nicht in ein Schema zu bringen. Doch eines ist klar – im Vordergrund steht das Spiel mit außergewöhnlichen Formen und vielen kleinen, einzeln hängenden Lampen, die wie schwebende Kristalle das Zimmer schmücken.



Einzigartig war das Schauspiel vom 1978 gegründeten Unternehmen Luce Plan auf der Euroluce. Liiu ist ein neuartiges System aus leichten, flexiblen Hochleistungs-Pendelleuchten mit einem ätherischen, poetischen Bild, designt von Vantot. Unglaublich ist auch das entworfene Lampensystem Alibel – es markiert den Beginn einer neuen Forschungslinie zur Schaffung von Schienenbeleuchtung. Eine Typologie, die normalerweise mit eher technischen Zusammenhängen assoziiert wird und in dieser Kollektion auf dekorative Weise neu interpretiert wird. Aufregend sind auch die, noch in der Testphase stehenden, Bücherregallampen. Integriert in ein Buch und mit Lesezeichen als Ein- Ausschaltknopf, ist die Leuchte mit Batteriebetrieb ein überaus einzigartiges Akzentlicht für Ihr Bücherregal.

© Luce Plan Poetische Lampenschirme. Liiu by Vantot von Luceplan wirkt wie ein Sternenhimmel . Die Leuchte kann je nach Wunsch erweitert werden. luceplan.com ×

Oluce hat sich bereits mit der Atollo Leuchte von Vico Magistretti in aller Welt den Markt vereinnahmt. Faszinierend ist auch Medusa von Quaglio Simonelli, die elegant an eine Qualle erinnert. Die Lampen wirken wie Kunstwerke der Natur – nur, dass wir sie auch Zuhause betrachten dürfen.

© Oluce Das originelle Design der Medusa Leuchte von Quaglio Simonelli für Oluce verbindet Technologie mit Natur. oluce.com ×

Der Salone del Mobile in Mailand war auch heuer wieder ein Highlight für die Sinne. Die 1.962 Aussteller haben die Trends für das kommende Jahr schon einmal definiert. Bis zum nächsten Jahr gibt es jedenfalls genügend Inspirationen.