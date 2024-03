Der Garten ist aus der Winterruhe erwacht – Zeit für die ersten Arbeiten in der Erde. 5 Tipps für Hobby- und Balkongärtner.

Schnee und Frost bleiben aus, die ersten Blüten haben den Frühling bereits eingeläutet und für alle, die einen Garten ihr Eigen nennen, beginnt sie endlich, die lang ersehnte Gartensaison. Auch für Balkongärtner gibt es Ende März und im April nun einiges zu tun. Je nachdem, wie man die letzte Gartensaison beendet hat, stehen jetzt erst einmal Aufräum- und Putzarbeiten an. Ganz zu Beginn sollten Pflanzenreste und Laub entfernt und alle Gartengeräte gereinigt werden. Anfallende Pflanzenreste können zum Mulchen verwendet werden.

Mit diesen Tipps machen Sie ihren Garten frühlingsfit

Tipp 1: Die Erde im Garten vorbereiten

Bevor die ersten Pflanzen in den Garten gesetzt werden, muss der Boden der Beete nach dem Winter erst wieder vorbereitet werden. Zupfen Sie Unkraut vollständig weg und lockern Sie dann den Boden mit der Grabegabel auf. Ist der Boden nach dem Winter sehr verhärtet, so bedarf es eventuell spezieller Hacken mit geschärfter Klinge. Auch Rasenflächen brauchen eine Frühjahrskur. Beim Vertikutieren werden Rasenfilz und Moos entfernt. Anschließend den Rasen sanft düngen und an kahlen Stellen neue Samen einarbeiten.

Tipp 2: Im April Sträucher & Sommerblüher setzen

Primeln, die jetzt überall angeboten werden, bringen sofort Farbe in den Garten. Da die bunten Frühblüher mehrjährig sind, können sie schon im März gesetzt werden. Je nach Region und Witterung können in den nächsten Wochen Laubgehölze und Sträucher wie etwa Rhododendren eingepflanzt werden. Auch beliebte Sommerblüher wie Sonnenblume und Ringelblume können ohne Anzucht direkt ins Beet gesät werden. Alle anderen Sommerblumen werden erst später gepflanzt.

Primeln zählen zu den beliebtesten Frühjahrsblühern und sind in diesen Wochen im Gartencenter in vielen Farben erhältlich.

Tipp: Beim Frühjahrs-Einkauf im Gartencenter auch ausreichend Pflanztöpfe für die Saison mitnehmen! Knollenpflanzen wie Dahlien und Gladiolen können nun schon vorgetrieben werden. Wer sich so früh wie möglich an der Dahlienblüte erfreuen möchte, kann die Knollen im April in Töpfen an einem kühlen, hellen Platz im Haus vorziehen. Mitte Mai kommen die Setzlinge samt Topfballen ins Gartenbeet.

Tipp 3: Das erste Gemüse kommt in die Erde

Kräuter für die Sommerküche werden im März in Töpfen langsam vorgezogen und kommen im Mai ins Gartenbeet.

Wurzelgemüse, wie Karotten und Radieschen sind die ersten Sorten, die ins Beet kommen. Im Laufe des Aprils können auch die ersten Kartoffeln gepflanzt werden. Dafür eignen sich im März vorgekeimte Knollen, aus denen zwei bis drei Zentimeter lange Keime wachsen. Frühe Kartoffeln kann man auch im Topf oder Kübel auf dem Balkon und der Terrasse anbauen: Gefäß mit Kies und Erde anfüllen und mit Pflanzkartoffeln auslegen. Küchenkräuter können im März in Töpfen vorgezogen werden. Im Mai dürfen die Jungpflanzen dann ins Beet. Ende März kann auch Salat ins Freiland gesät werden.

Tipp 4: Blumenkisten auf dem Balkon bepflanzen

Mehrjährige Pflanzen können, da sie winterhart sind, durchaus schon jetzt in Töpfen oder Blumenkisten Balkon oder Terrasse gepflanzt werden. Mit Sommerblumen sollte man noch abwarten. Blühende Primeln und Hyazinthen aus dem Gartencenter erfreuen das Auge und eröffnen die Saison für Balkongärtner.

Balkon und Terrasse lassen sich mit eingetopften Frühjahrsblühern verschönern. Kübelpflanzen je nach Witterung aus dem Winterquartier holen.

Mediterrane Kübelpflanzen, wie Fuchsie, Lorbeer, Olive oder Oleander können im April ins Freie gestellt werden. Die ersten Tage sollten sie allerdings noch an einem geschützten Ort verbringen. Kündigt sich doch noch eine längere Frostperiode an, müssen die Pflanzen vorübergehend wieder ins Haus gestellt werden. Gegen Nachfröste mit einem Vlies schützen.

Tipp 5: Blumenwiese und Nistkasten für “Gäste“

Gartenvögel sind dankbar für geeignete Nistplätze, denn je nach Vogelart ist von März bis August Brutzeit.

Von März bis August ist Brutzeit für Gartenvögel. Wer die gefiederten Gäste dabei unterstützen möchte, kann geeignete Nistkästen anbringen. Um Schmetterlinge und Bienen anzulocken kann man bereits im März eine Blumenwiese anlegen. Am besten sät man dafür eine Wiesenblumenmischung mit Mohn, Kornblumen und Margeriten.