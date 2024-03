× Den Balkon besonders gemütlich gestalten: So gelingt's!

Der Sommer ist zum Greifen nahe. Das bedeutet: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um sich der Gestaltung von Balkon und Terrasse zu widmen. Mit diesen Tipps verwandeln Sie ihren Outdoor-Bereich in eine gemütliche Wohlfühl-Oase.

Kaum wird es draußen bisschen wärmer, erweitert sich die Wohnung um einen ganz besonderen Raum: den Balkon. Ob der Kaffee am Morgen oder das Grillen mit Freunden am Abend: Schon ein paar Quadratmeter unter freiem Himmel werten im Frühling und Sommer das Lebensgefühl auf. Höchste Zeit also, Balkon und Terrasse fit für die warme Saison zu machen. Doch wie gestaltet man seinen Balkon, dass er zu einer gemütlichen Wohlfühl-Oase wird? Wir verraten drei Wohlfühl-Tipps.

Bequeme Sitzmöbel

© AdobeStock ×

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, den Balkon zu gestalten und ihm eine persönliche Note zu verleihen. Von Pflanzen über Möbel bis hin zu kleinen Details – die Auswahl an Gestaltungs- und Dekoelementen ist schier endlos. Um sicherzustellen, dass der Außenbereich dem Innenraum in Bezug auf Gemütlichkeit in nichts nachsteht, sind bequeme Sitzmöglichkeiten unerlässlich. Ob Lounge-Sessel, eine Hängematte oder weiche Kissen – das Wichtigste ist, dass man auf dem Balkon entspannen kann. Ein Sichtschutz kann bei Bedarf für Privatsphäre sorgen, ein stilvoller Sonnenschirm schützt vor der Sonne und verleiht dem Balkon eine Hauch Italo-Flair. Auch Teppiche sind mittlerweile gängige Elemente im Außenbereich.

Grüne Oase

© AdobeStock ×

Unverzichtbar für Balkon und Terrasse sind Pflanzen, am besten in hübschen Übertöpfen. Die erste Frage, die Sie sich stellen sollten, wenn es um die Bepflanzung des Balkons geht, betrifft die Ausrichtung. Hat Ihr Balkon eine Nordausrichtung? Es gibt viele Pflanzen, die auch im Schatten gut gedeihen, wie Rhododendren, Azaleen oder Hortensien. Für sonnige Südbalkone sind Margeriten, Dahlien, Lavendel, Bambus oder sogar Zitruspflanzen eine gute Wahl. Wer gerne essbare Pflanzen anbauen möchte, kann natürlich auch Gemüse und Obst auf dem Balkon ziehen. Tomaten gedeihen hervorragend auf dem Balkon, und die kompakte Auberginensorte Orphelia findet ebenfalls in Pflanzgefäßen ausreichend Platz. Oder wie wäre es mit einem Hochbeet? Der Klassiker: Erdbeeren, die in Pflanzkästen und Blumentöpfen gut gedeihen.

Stimmungsvolle Beleuchtung

© AdobeStock ×

Sobald die Sonne untergeht, schaffen Lichterketten, Windlichter oder Laternen eine entspannte Atmosphäre. Ein Outdoor-Must-have für die Balkon-Saison 2024 sind tragbare Außen-Leuchten, die ohne weiteres von A nach B wandern können. Lichterketten und Laternen ergänzen das romantische Flair. Wer besonders stimmungsvoll ambitioniert ist, der ergänzt die Außenbeleuchtung mit Outdoor-Kerzen.