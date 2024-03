× Mit diesen Hausmitteln werden Gartenmöbel wieder sauber

Die Temperaturen steigen und der Frühling ist zum Greifen nah. Höchste Zeit, um die Gartenmöbel hervorzuholen. Doch bevor wir es uns dort gemütlich machen können, brauchen die Gartenmöbel nach der Winterpause eine gründliche Reinigung.

Über den Winter hat sich oft Staub und Dreck auf den Gartenmöbeln angesammelt. Bevor man es sich draußen so richtig gemütlich machen kann, bedarf es einem ordentlichen Make-Over. Statt zu chemischen Mitteln zu greifen, können Sie die Möbel auch mit einfachen Hausmitteln reinigen. Das ist nicht nur viel günstiger, sondern schont auch die Möbel und die Umwelt.

Die besten Hausmittel gegen verdreckte Holzmöbel

© Getty Images ×

Zuerst sollten Sie die Holzmöbel gründlich von grobem Staub und Dreck befreien. Am besten eignet sich dafür ein feuchtes Tuch aus Baumwolle. Härtere Verschmutzungen lassen sich auch durch folgende Hausmittel entfernen.

Backpulver

Vermischen Sie dazu drei Tüten Backpulver mit fünf Esslöffeln Wasser. Rühren Sie das Backpulver gut unter, sodass sich keine Klumpen bilden. Mit der Paste können sie anschließend die Holzmöbel reinigen. Lassen Sie die Paste einwirken und wischen Sie sie dann mit einem feuchten Tuch ab.

Soda-Brei mit Stärke

Eine Soda-Lauge eignet sich ebenfalls gut zum Reinigen von Gartenmöbeln. Da das Gemisch sehr flüssig ist, sollten Sie es mit Stärke andicken. Für eine Menge von zwei Litern benötigen Sie 40 g Soda und Stärke. Bringen Sie zunächst die Soda-Lauge zum Kochen, damit Sie die Stärke unterrühren können. Tragen Sie im Anschluss den Brei mit einer Bürste auf dem Holz auf und schrubben Sie die Möbel anschließend gründlich ab. Wenn noch Flecken zu sehen sind, können Sie zum Schluss noch mit einem Schmirgelpapier über das Holz gehen.

Holzmöbel ölen: Die Pflege nach dem Reinigen

Öl schützt das Holz davor, dass Feuchtigkeit eindringt. Auch zum Ölen von Holzmöbeln gibt es ein effektives Hausmittel.

Leinöl

Nachdem Sie das Holz mit Schmirgelpapier abgeschliffen haben, geht es ans Ölen. Geben Sie etwas Leinöl in eine Schale und tragen Sie es mit einem Tuch gleichmäßig in Faserrichtung auf. Anschließend trocknen lassen.

Gartenmöbel aus Metall reinigen

© Getty Images ×

Gartenmöbel aus Aluminium oder beschichtetem Eisen verwittern meist nicht so stark und sind deshalb einfacher zu säubern. Zum Reinigen eignet sich als Hausmittel häufig eine milde Seife.

Seifenlauge

Stellen Sie aus Naturseife eine Lauge mit warmem Wasser her und verwenden Sie zum Schrubben am besten eine Bürste. So lassen sich die Sitzflächen besser säubern.

Gartenmöbel aus Kunststoff reinigen

© Getty Images ×

Auch Gartenmöbel aus Kunststoff lassen sich im Handumdrehen mit Hausmitteln reinigen.

Zitronensäure

Die Säure der Zitrone hat eine bleichende Wirkung und wirkt entkalkend, weshalb Sie damit nur weiße Möbel aus Kunststoff behandeln sollten. Schneiden Sie dazu eine Zitrone in der Mitte durch und reiben Sie mit den Hälften über die Möbel-Oberflächen.

Essig und Spülmittel

Um die letzten Verschmutzungen zu lösen, mischen Sie eine Essigessenz im Verhältnis 1:5 mit Wasser und putzen Sie damit die Gartenmöbel. Lassen Sie den Essig eine Weile einwirken und entfernen Sie ihn anschließend mit etwas Wasser und Spülmittel.