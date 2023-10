× Mit diesen Tipps sparen sie beim Heizen Energiekosten

Die Temperaturen sinken und das Thermostat wird langsam hochgedreht. Doch Heizen kann auf Dauer teuer werden. Mit diesen Tricks können Sie einfach Energie und Geld sparen.

Auch wenn uns der Herbst bis jetzt wohlig warme Temperaturen geschenkt hat, wird es bald nass und kalt. Mit den fallenden Blättern beginnt alljährlich die Heizsaison. Um nach dem Winter nicht von einer hohen Rechnung überrascht zu werden, kann man mit ein paar einfachen Tricks bis zu 20 Prozent der Heizkosten einsparen.

Die richtige Raumtemperatur

Wer Heizkosten sparen möchte, sollte nicht mehr heizen als notwendig. Dabei ist vor allem auf die passende Raumtemperatur zu achten. Wohn-, Kinder- und Arbeitszimmer benötigen eine maximale Temperatur von 19 bis 21 Grad Celsius. Bei Räumen die man weniger nutzt, etwa das Schlafzmmer, reicht eine Raumtemperatur von 16 bis 18 Grad. Das gilt auch für die Küche, die sich bereits durch die Abwärme, die beim Kochen entsteht, einfach erwärmt.

Die Mindest-Temperatur zuhause

Wohnzimmer : 20 Grad

: 20 Grad Schlafzimmer : 17 Grad

: 17 Grad Arbeitszimmer . 20 Grad

. 20 Grad Kinderzimmer : 20 Grad

: 20 Grad Badezimmer : 20 Grad

: 20 Grad Küche: 18 Grad

Was die Zahlen auf dem Thermostat bedeuten

Was viele nicht wissen: Die Stufen eins bis fünf auf dem Heizkörper-Thermostat entsprechen der Zieltemperatur im Raum, nicht der Aufwärmgeschwindigkeit:

1 : 12 Grad

: 12 Grad 2 : 16 Grad

: 16 Grad 3 : 20 Grad

: 20 Grad 4 : 24 Grad

: 24 Grad 5: 28 Grad

Stoßlüften und Energiekosten sparen

Um Energie zu sparen, sollten gekippte Fenster vermieden werden. Sie verlängern den Luftaustausch, und kühlen die Wände rund um die Fenster. Um verbrauchte Raumluft gegen frische Luft auszutauschen, sollte man stattdessen lieber mehrere Minuten stoß- oder querlüften. So sind kurze Zeit später auch die Wände wieder wohlig warm. Bad und Küche sollte man mehrmals täglich lüften, in den übrigen Wohnräumen reicht ein bis zwei Mal pro Tag.

Heizung an Tagesablauf anpassen

Wer zusätzlich Energie sparen will, sollte die Zimmertemperatur immer an den eigenen Tagesablauf anpassen. Bei Abwesenheit sollte das Thermostat auf Stufe eins bis zwei runtergedreht werden. Auch vor dem Zubettgehen lohnt es sich, die Temperatur zu senken. Nur wenn Sie sich auch tatsächlich in den Räumen aufhalten, sollte der Thermostat hochgedreht werden.