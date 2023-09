Diese Stromquellen sollten sie nachts ausschalten

Der Herbst steht an und die Stromkosten steigen wieder. Viele Haushaltsgeräte ziehen Strom, obwohl wir sie gar nicht benutzen - auch nachts. Um die Energiekosten zu senken, sollten Sie daher die folgenden Geräte nachts abdrehen.

Kühlschrank, Waschmaschine, Lichtquellen - viele Geräte in unseren vier Wänden müssen dauerhaft an Strom angeschlossen sein. Bei einigen kann man aber durchaus den Stecker ziehen, Strom sparen und die Energiekosten senken. Denn vor allem nachts, verstecken sich geheime Strom-Diebe.

Diese Geräte sollten Sie nachts vom Strom trennen

1. Wasserkocher

In der Küche stecken einige Stromquellen, die man nachts trennen sollte. Der Wasserkocher ist beispielsweise ein Gerät, dass man nachts nicht braucht. Zum einen, weil man sich um 3 Uhr morgens wahrscheinlich keinen Tee macht, und zum anderen, weil er ansonsten viel Strom entzieht. Stattdessen sollte man den Wasserkocher nur dann an die Steckdose stecken, wenn man ihn auch tatsächlich benötigt. Das gilt auch für untertags.

2. Toaster

Auch der Toaster sollte nur angesteckt sein, wenn man ihn auch tatsächlich benützt. In der Nacht ist der Toaster also eine Stromquelle, die man besser ganz abdrehen sollte. Das gleiche gilt übrigens für Mixer & Co.

3. Mikrowelle

Die Mikrowelle (sollte diese nicht eingebaut sein) gehört ebenfalls zu den Haushaltsgeräten in der Küche, die man am Abend problemlos vom Strom trennen kann. Wer Strom sparen will, sollte in der Nacht den Stecker ziehen. Anders als der Kühlschrank, braucht die Mikrowelle keine ununterbrochene Stromzufuhr.

4. Unterhaltungselektronik

Fernseher, Computer und Spielekonsolen verbrauchen den meisten Strom im Haushalt. Die Unterhaltungselektronik macht durchschnittlich fast ein Drittel des Haushaltsverbrauchs aus. Bei diesen Geräten lohnt es sich also besonders sie nicht nur im Stand-by-Modus zu halten, sondern den Stecker komplett zu ziehen. Denn auch abgedreht verbrauchen solche Geräte viel Strom, etwa um Updates im Hintergrund zu installieren. Eine Steckerleiste, mit der man alle Geräte auf einmal an- und ausschalten kann, vereinfacht das Prozedere.

5. Router

Um noch mehr Strom zu sparen, empfiehlt es sich auch das WLAN nachts abzudrehen. Hierbei muss man den Router allerdings nicht unbedingt vom Netz trennen. Stattdessen haben viele Router mittlerweile eigene Einstellungen für die Zeitsteuerung - in der die WLAN-Funktion nachts einfach deaktivert wird.

6. Drucker

Auch der Drucker ist ein versteckter Stromfresser. Den Drucker sollte man also ebenfalls nur dann mit Strom versorgen, wenn man ihn auch wirklich zum Scannen und Drucken braucht.