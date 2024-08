× Dafür ist das Loch im Pfannengriff wirklich gedacht

Viele Pfannen und Töpfe haben am Griff eine Öffnung, die von den meisten Menschen zum Aufhängen des Küchengeschirrs verwendet wird. Doch dieses Loch hat noch eine ganz andere praktische Funktion.

Egal, ob man ein Profikoch oder ein Hobbykoch ist: Pfannen und Töpfe sind fast täglich im Einsatz. Ohne dieses praktische Küchengeschirr sind die meisten Gerichte kaum zuzubereiten.

© Getty Images ×

Viele Pfannen und Töpfe besitzen im Stiel eine kleine Öffnung. Statt das Küchengeschirr in einer Schublade zu verstauen, kann man es dank dieser Löcher auch einfach an Haken an der Wand aufhängen. Das spart nicht nur Platz, sondern sieht auch noch stilvoll aus. Was jedoch vielen nicht bekannt ist: Diese Öffnung im Stiel hat beim Kochen mit einem Kochlöffel eine zusätzliche Funktion, die besonders bei der Zubereitung von Soßen oder Suppen äußerst nützlich sein kann.

Loch im Pfannengriff hilft beim Kochen

Dank des Lochs im Griff können Kochlöffel kleckerfrei und sauber abgelegt werden, ohne dass ein zusätzlicher Teller nötig ist. Stecken Sie dafür einfach den benutzten Kochlöffel mit dem Stiel in das Loch. Durch die spezielle Form der Öffnung ragt die Kelle über den Topf. Tropft Sauce herunter, fällt sie direkt zurück in den Topf oder die Pfanne. Dasselbe Prinzip gilt auch bei einer Kasserolle.

© Getty Images ×

Darum sollten sie den Kochlöffel nicht in Pfanne oder Topf ablegen

Den Löffel während des Kochens in der Pfanne oder im Topf zu lassen, ist keine gute Idee. Das Material leidet unter der Hitze, kann sich auflösen oder brüchig werden. Besonders bei Holzlöffeln können sich durch die Hitzeeinwirkung die Fasern öffnen, sodass Schmutz und Bakterien eindringen können und die Hygiene nicht mehr gewährleistet ist.

© Getty Images ×

Übrigens: Auch die Griffe von Kochtöpfen haben einen geheimen Zweck. Auf ihnen können Kochlöffel abgelegt werden, ohne herunterzurollen. Es sollte jedoch keine Sauce oder andere Flüssigkeit am Kochutensil sein, da diese sonst auf die Herdplatte tropft und sie verschmutzt.