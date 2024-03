Rückenprobleme? Schlafstörungen? Nichts beeinträchtigt das Wohlbefinden so sehr wie schlechter Schlaf – oft ist eine schlechte Matratze der Übeltäter. Doch welche ist die "beste Matratze"? Jeder Körper ist anders, und somit variiert auch der Bedarf an Unterstützung und Komfort von Person zu Person.

In Österreich haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Matratzenarten. Kaltschaummatratzen zeichnen sich durch ihre Fähigkeit zur Druckentlastung und ihre gute Luftzirkulation aus. Taschenfederkernmatratzen wiederum bieten ausgezeichnete Körperanpassung und punktuelle Unterstützung. Latexmatratzen bestechen durch ihre hohe Punktelastizität und den Einsatz von natürlichen Materialien. Aber bei der Entscheidung für die beste Matratze zählen noch weitere Aspekte: Ihr Körpertyp, Ihre bevorzugte Schlafposition und selbstverständlich Ihr Budget. Und auch für Ihr Kind oder Baby wollen Sie sicherlich für Schlafkomfort und Sicherheit sorgen.

Eine passende Matratze kann einen riesigen Unterschied für Ihr Schlafverhalten bedeuten. Sie fördert nicht nur einen erholsamen Schlaf, sondern kann auch Rückenbeschwerden mindern und die Qualität Ihres Schlafs insgesamt verbessern. So wachen Sie ausgeruht und ohne Schmerzen auf.

Heute informieren wir Sie über alles, was Sie zu dem Thema wissen möchten und stellen Ihnen sogar unsere Matratzen Testsieger vor, die zu Ihrem Schlafstil am besten passen. Dieser Ratgeber ist Ihr Schlüssel zur perfekten Matratze, maßgeschneidert für Ihre individuellen Bedürfnisse.

Die Beste Matratze Österreichs für alle Schlaftypen

Matratzenarten: Ein Überblick

Die Wahl der richtigen Matratze ist entscheidend für eine gute Nachtruhe und kann sogar langfristige Auswirkungen auf Ihre Gesundheit haben. Um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, werfen wir zunächst einmal einen Blick auf die beliebtesten Matratzenarten und deren Vor- und Nachteile. So bekommen Sie einen Überblick darüber, was am besten zu Ihnen passt.

Kaltschaummatratzen

Vorteile

Kaltschaummatratzen sind bekannt für ihre Fähigkeit, den Druck gleichmäßig zu verteilen. Dies ist besonders vorteilhaft für Personen mit Nacken- oder Rückenschmerzen. Sie bieten eine ausgezeichnete Belüftung, was zu einem kühleren Schlafklima führt. Diese Matratzen passen sich dem Körper an, ohne dass sie ihre Form verlieren. Langfristig sorgt das für eine gleichbleibende Unterstützung.

Nachteile

Einige Kaltschaummatratzen können anfangs einen chemischen Geruch abgeben. Dieser verfliegt jedoch in der Regel nach einigen Tagen. Zudem sind sie tendenziell weicher, was nicht jedem Schlaftypen entspricht. Personen, die eine festere Unterlage bevorzugen, könnten sich auf einer Kaltschaummatratze nicht wohl fühlen.

Beste Kaltschaummatratze

Emma Premium Cooling Matratze – Hier finden

Die Emma Premium Cooling Matratze revolutioniert den Schlafkomfort mit ihrer innovativen ThermoSync®-Technologie. Diese Matratze wurde speziell entwickelt, um Ihre Körpertemperatur zu regulieren, sodass Sie kühler schlafen und besser in den Tiefschlaf finden. Mit einem adaptiven Design, das Störungen durch Partnerbewegungen minimiert, bietet sie in allen Schlafpositionen optimalen Komfort.

Preis: €549,45 (45 % Rabatt auf den UVP von €999,00)

Vorteile: ThermoSync®-Technologie für eine verbesserte Temperaturregulierung, schnellerer Übergang in den Tiefschlaf dank NanoCarbon-Partikeln, optimale Unterstützung und Komfort in jeder Schlafposition, adaptive Eigenschaften für ungestörten Schlaf.

Nachteile: Höherer Preis im Vergleich zu Standardmatratzen, potenziell weniger geeignet für Personen, die eine sehr feste Matratzenunterstützung bevorzugen.

Durchschnittliche Kundenbewertung: 4.5/5

Durchschnittliche Expertenbewertung: 4.7/5

Unsere Bewertung: 4.6/5

Latexmatratzen

Vorteile

Latexmatratzen haben eine tolle Punktelastizität und passen sich daher perfekt an die Körperkonturen an. Dies kann besonders für Menschen mit Nacken- oder Rückenschmerzen von Vorteil sein. Zudem sind sie aus natürlichen Materialien hergestellt, was sie zu einer umweltfreundlichen Option macht. Ihre Struktur fördert die Luftzirkulation und trägt zu einem gesunden Schlafklima bei.

Nachteile

Der Hauptnachteil von Latexmatratzen liegt in ihrem höheren Preis. Zudem können sie Wärme speichern. Dies kann in wärmeren Nächten zu Unbehagen und Schwitzen führen.

Beste Latexmatratze

Emma Premium Hybrid Matratze – Hier finden

Die Emma Premium Hybrid Matratze, Gewinner von 7 Auszeichnungen in Europa, repräsentiert die zweite Generation der Hybrid-Matratzen und setzt neue Standards in Sachen Schlafkomfort. Sie bietet eine sanfte Unterstützung für Gelenke und Wirbelsäule und garantiert dank verbesserter Atmungsaktivität einen kühleren Schlaf.

Preis: €365,20 (45 % Rabatt auf den UVP von €664,00)

Vorteile: Ausgezeichnete Unterstützung für Gelenke und Wirbelsäule, verbesserte Atmungsaktivität für einen kühleren Schlaf, umweltfreundlicher Edge-to-Edge® Taschenfederkern für eine gleichmäßige Unterstützung.

Nachteile: Höherer Preis im Vergleich zu Standard-Hybridmatratzen, kann für Personen, die eine sehr feste Unterstützung bevorzugen, weniger geeignet sein.

Durchschnittliche Kundenbewertung: 4.4/5

Durchschnittliche Expertenbewertung: 4.6/5

Unsere Bewertung: 4.8/5

Die richtige Matratze für Ihren Schlaftyp

Die Wahl der richtigen Matratze ist nicht nur eine Frage des Komforts, sondern auch Ihrer Gesundheit. Je nachdem, ob Sie Seitenschläfer, Rückenschläfer oder Bauchschläfer sind, gibt es unterschiedliche Matratzentypen, die für Sie geeignet sein können. Wir informieren Sie:

Seitenschläfer

Empfohlene Matratzenarten: Kaltschaum, einige Taschenfederkern

Eigenschaften: Für Seitenschläfer ist es wichtig, dass die Matratze eine gute Schulter- und Druckentlastung bietet. Kaltschaummatratzen passen sich dank ihrer Punktelastizität optimal an die Körperkonturen an und können so die Wirbelsäule in einer natürlichen Linie halten. Taschenfederkernmatratzen mit einer weicheren Oberfläche bieten ebenfalls eine gute Unterstützung und sind durch ihre punktelastischen Eigenschaften für Seitenschläfer geeignet.

Rückenschläfer

Empfohlene Matratzenarten: Kaltschaum, Taschenfederkern, Latex

Eigenschaften: Rückenschläfer benötigen eine Matratze, die eine gleichmäßige Unterstützung des gesamten Körpers gewährleistet. Kaltschaummatratzen bieten eine gute Anpassungsfähigkeit an die Rückenkontur, während Taschenfederkernmatratzen für eine optimale Körperanpassung sorgen und dabei die Wirbelsäule stützen. Latexmatratzen sind ebenfalls eine gute Wahl für Rückenschläfer, da sie eine feste, aber elastische Unterstützung bieten.

Bauchschläfer

Empfohlene Matratzenarten: festere Taschenfederkern, härtere Kaltschaum

Eigenschaften: Bauchschläfer benötigen eine Matratze, die verhindert, dass der Körper zu tief einsinkt und dabei den Rücken übermäßig belastet. Festere Taschenfederkernmatratzen bieten die nötige Stabilität und Unterstützung. Härtere Kaltschaummatratzen können ebenfalls geeignet sein, solange sie genügend Widerstand bieten, um eine gerade Wirbelsäule zu gewährleisten.

Beste Matratze für Bauchschläfer

Emma Standard Set – Hier finden

Das Emma Standard Set bietet die perfekte Kombination für Bauchschläfer, die Wert auf Komfort und Schutz legen. Ausgestattet mit der preisgekrönten Emma Premium Hybrid Matratze, einem hochwertigen Emma Classic Matratzenschoner und ergonomischen Emma Classic Stützpolstern, garantiert dieses Set einen erholsamen Schlaf.

Preis: €844,00

Vorteile: Die Emma Premium Hybrid Matratze, ausgezeichnet mit 7 Preisen in Europa, bietet optimale Unterstützung und Luftzirkulation. Der Matratzenschoner schützt vor Flecken, während die Stützpolster in jeder Schlafposition Komfort bieten. Eine rundum ergonomische Matratze.

Nachteile: Der Gesamtpreis kann für einige Verbraucher hoch erscheinen, jedoch spart man durch den Set-Kauf im Vergleich zum Einzelkauf.

Durchschnittliche Kundenbewertung: 4.7/5

Durchschnittliche Expertenbewertung: 4.6/5

Unsere Bewertung: 4.7/5

Körpergewicht beachten

Die Wahl des Härtegrads der Matratze (H1-H5) sollte auch nach dem Körpergewicht erfolgen. Hier eine generelle Empfehlung für den Härtegrad der Matratze:

H1: Unter 50 kg - sehr weich

H2: 50-70 kg - weich

H3: 70-90 kg - mittelfest (am meisten empfohlen)

H4: 90-110 kg - fest

H5: Über 110 kg - sehr fest

Diese Richtlinien sind als allgemeine Empfehlungen zu verstehen. Denken Sie daran, dass der individuelle Komfort und die persönlichen Vorlieben ebenfalls eine entscheidende Rolle spielen. Nutzen Sie, wenn möglich, das Angebot von Probeschlafen, um sicherzustellen, dass Sie die für Sie perfekte Matratze finden.

Kinder und Babys

Bei der Auswahl der richtigen Kindermatratze steht die Förderung eines gesunden Schlafes und Wachstums Ihres Kindes im Vordergrund. Sicherheit und Materialqualität, wie durch OEKO-Tex® 100 Klasse 1 Zertifizierung garantiert, sind dabei essenziell. Eine optimale Balance aus Unterstützung und Komfort unterstützt die richtige Entwicklung der Wirbelsäule und gewährleistet erholsamen Schlaf.

Zudem ist eine gute Atmungsaktivität wichtig, um Überhitzung zu vermeiden und einen angenehmen Schlaf zu fördern. Langlebigkeit und Anpassungsfähigkeit der Matratze sichern eine langfristige Nutzung, während ein waschbarer Bezug für einfache Pflege und Hygiene sorgt.

Beste Matratze für Kinder

Emma Classic Kindermatratze – Hier finden

Die Emma Classic Kindermatratze setzt neue Maßstäbe in Sachen Komfort und Sicherheit für die kleinsten Schläfer. Mit ihrer OEKO-Tex® 100 zertifizierten Qualität Klasse 1 und einem leicht waschbaren Bezug bietet sie eine hervorragende Schlafumgebung für Ihr Kind.

Preis: €189,60 (20 % Rabatt auf den UVP von €237,00)

Vorteile: OEKO-Tex® 100 zertifizierte Qualität Klasse 1 für höchste Sicherheit, Luftdurchlässiger Airgocell®-Schaum für eine verbesserte Luftzirkulation und tiefen, festen Schlaf, leicht waschbarer Bezug für optimale Hygiene, 100 Nächte Probeschlafen und 10 Jahre Garantie für ein sorgenfreies Schlaferlebnis.

Nachteile: Höherer Preis im Vergleich zu Standard-Kindermatratzen, aber gerechtfertigt durch Qualität und Sicherheitsfeatures.

Durchschnittliche Kundenbewertung: 4.8/5

Durchschnittliche Expertenbewertung: 4.7/5

Unsere Bewertung: 4.8/5

Beste Matratze für Babys

BABYDEEPSLEEP® Pucksack mit Gewicht – Hier finden

Der BABYDEEPSLEEP® Pucksack mit Gewicht ist eine innovative Lösung für Eltern, die ihren Babys (5-9 kg) helfen wollen, besser und sicherer zu schlafen. Entwickelt, um Geborgenheit zu bieten und Unruhe sowie Schlafprobleme bei Neugeborenen zu lindern, kombiniert dieser Pucksack die Vorteile eines traditionellen Pucksacks mit dem beruhigenden Effekt von Gewicht. Aus umweltfreundlichem Bamboo Rayon gefertigt, verspricht er nicht nur Komfort, sondern auch Nachhaltigkeit.

Preis: €99,00 (Reduziert von €129,00)

Vorteile: Beruhigende Gewichtsverteilung, die an das Nervensystem des Babys angepasst ist, fördert die Schlafqualität und -sicherheit; Pucksack-Funktion mit Druckknöpfen zur dauerhaften Gewichtsanwendung; hergestellt aus hautfreundlichem und nachhaltigem Bamboo Rayon.

Nachteile: Höherer Preis im Vergleich zu herkömmlichen Pucksäcken ohne Gewicht.

Durchschnittliche Kundenbewertung: 4.9/5

Durchschnittliche Expertenbewertung: 4.7/5

Unsere Bewertung: 4.9/5

Zusätzliche Kaufkriterien

Beim Kauf einer neuen Matratze sollten neben dem Matratzentyp und der Eignung für den persönlichen Schlaftyp auch noch ein paar weitere Kriterien beachtet werden. Diese zusätzlichen Faktoren können maßgeblich zu Ihrer Zufriedenheit und dem langfristigen Komfort beitragen. Vergessen Sie sie also nicht vor dem Kauf zu prüfen:

Matratzenhöhe

Die Höhe der Matratze spielt eine wichtige Rolle für den Komfort und die Erreichbarkeit des Bettes. Eine höhere Matratze kann den Ein- und Ausstieg erleichtern und bietet oft eine luxuriösere Liegefläche. Die Komforthöhe beginnt in der Regel bei etwa 20 cm und kann bis zu 30 cm oder mehr betragen.

Bezugmaterialien

Das Material des Matratzenbezugs beeinflusst sowohl die Atmungsaktivität als auch die Hygiene. Atmungsaktive Materialien wie Baumwolle oder spezielle synthetische Fasern fördern den Luftaustausch und helfen, die Temperatur während des Schlafes zu regulieren. Zudem sind abnehmbare und waschbare Bezüge für eine einfache Reinigung und bessere Hygiene zu bevorzugen.

Zertifikate und Umweltfreundlichkeit

Zertifikate wie das Öko-Tex-Standard 100 Siegel geben Auskunft über die Schadstofffreiheit der Materialien. Umweltfreundliche Matratzen setzen auf nachhaltige Ressourcen und Produktionsverfahren, was nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für die eigene Gesundheit ist.

Probeschlafen und Rückgaberecht

Viele Hersteller und Händler bieten die Möglichkeit des Probeschlafens an, wodurch Sie die Matratze zu Hause testen können. Ein kundenfreundliches Rückgaberecht gibt Ihnen die Sicherheit, dass Sie die Matratze bei Nichtgefallen zurückgeben können.

Online- vs. stationärer Kauf

Der Online-Kauf von Matratzen wird immer beliebter, da er eine bequeme Lieferung nach Hause und oft bessere Preise bietet. Stationäre Geschäfte ermöglichen hingegen eine persönliche Beratung und das direkte Probeliegen. Beide Optionen haben ihre Vor- und Nachteile, weshalb eine Kombination aus beidem ideal sein kann, um die perfekte Matratze zu finden.

Wie wir die Produkte für unsere Liste auswählen:

Unser Auswahlprozess für die vorgestellten Matratzen basiert auf einer gründlichen Untersuchung von Kundenfeedback, Konsultationen mit Personen, die diese Produkte verwendet haben, und unseren eigenen Tests. Durch diesen sorgfältigen Prozess gehen wir ganz sicher, dass wir Ihnen Empfehlungen bieten, die auf Qualität, Leistung und Benutzerzufriedenheit basieren.