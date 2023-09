Diese Wandfarben sollen für mehr Sex sorgen

Laut einer britischen Studie beeinflusst die Wandfarbenwahl im Schlafzimmer nicht nur unseren Schlaf, sondern auch unser Sexleben.

Farben sprechen uns emotional an, denn sie können die Stimmung heben oder drücken - auch im Schlafzimmer. In modernen Schlafzimmern herrschen zumeist gedeckte, ruhige Wandfarben, da diese für eine angenehme Wohlfühlatmosphäre sorgen. Doch wie sieht es mit dem Liebesleben aus? Gibt es Farben, die besonders erregend sind? Oder sollte man auf bestimmte Wandfarben im Schlafzimmer verzichten?

Das britische Hotel-Unternehmen "Travelodge" hat sich den Zusammenhang zwischen Wandraben, Schlaf und Libido genauer angesehen. In einer Umfrage mit über 2.000 Paaren ist herausgekommen, dass einige Farben für besseren Schlaf und häufigeren Sex sorgen sollen. Besonders zwei Nuancen entfachen die Leidenschaft im Bett.

Diese Wandfarben sind Stimmungskiller

In vielen Schlafzimmern sind die Wände schlicht in Weiß gehalten, der Studie zu Folge ist das jedoch nicht die beste Farbwahl. Weiß wirkt steril und kann daher schnell für eine ungemütliche Atmosphäre sorgen. Auch Grau und Braun sind nicht die beste Wahl um das Liebesleben in Schwung zu bringen. Beide Farben sorgen für Unbehagen und ein Gefühl von Einsamkeit.

Wer jetzt an Rot als optimalen Stimmungsmacher denkt, liegt ebenfalls falsch. Rot gilt zwar als Farbe der Liebe, Sex fördert die Farbe jedoch nicht unbedingt. Im Durchschnitt hatten die Probanden mit roter Wand im Schlafzimmer nur einmal die Woche Sex. Zudem wirkt die Farbe anstrengend auf den Körper und kann somit die Schlafqualität verschlechtern.

Diese Wandfarben bringen Schwung ins Liebesleben

Stattdessen lässt sich die Lust auf Sex mit den Wandfarben Karamell und Blau fördern. Studienprobanden mit Wänden in diesen Farben hatten im Schnitt dreimal die Woche Sex. Ein cremiger Karamell-Ton wirkt wärmend, edel und macht jeden Raum direkt zu einem Wohlfühlort. Angeblich löst die Farbe bei den meisten den Gedanken an Schokolade aus, was als Aphrodisiakum wirkt. Blau vermittelt hingegen Ruhe und hat eine allgemein angenehme Wirkung auf den Menschen. Sie schafft ein Gefühl von Sicherheit und lässt so die ideale Atmosphäre für intime Momente entstehen.