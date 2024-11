Neuer TikTok-Trend "Women in Men Fields" exponiert toxisches Dating-Verhalten

Auf der Videoplattform dominiert dieser Trend gerade das gesamte Geschehen.

Der TikTok-Trend mit dem Hashtag "Women in Male Fields", also „Frauen in Männerdomänen“, ist viral gegangen und wirft ein Licht auf die Realität, mit der viele Frauen beim Dating konfrontiert sind, während er gleichzeitig Männer dazu inspiriert, ihre eigene Version des Trends zu kreieren. Oft unterlegt mit Nicki Minajs „Anaconda“ oder anderen Songs, drehen Frauen die Erzählung über Beziehungs-Doppelmoral um, indem sie humorvoll behaupten, stereotypisch männliches Verhalten in ihrem eigenen Dating-Leben nachzuahmen. Das Ergebnis ist eine Mischung aus schwarzem Humor und kollektiver Katharsis.

Von beiläufigem Ghosting bis hin zu unpersönlichen Einzeilern hat der virale Erfolg des Trends eine Welle von Wiedererkennung und Solidarität unter Frauen ausgelöst. „Er hat mir einen langen Text geschrieben, in dem er seine Gefühle erklärt hat, und ich habe mit ‚ich weiß grad nicht, was ich sagen soll‘ geantwortet“, schrieb eine Nutzerin im überlagerten Text eines Videos. „Habe ein Treffen um 19 Uhr ausgemacht und mein Handy um 18 Uhr ausgeschaltet", schreibt eine andere.

Witzige Videos führen zu Erkenntnissen

Ein weiteres Video trug die Überschrift: „Er weinte im Bett, also sagte ich ‚nicht schon wieder‘, drehte mich um und schlief ein.“ In den Kommentaren teilten viele Nutzerinnen ähnliche Erfahrungen, darunter jemand, der schrieb: „DATEN WIR ALLE DEN GLEICHEN MANN?“ Doch einige betonen, dass der Trend nicht nur moderne Dating-Probleme aufs Korn nimmt, sondern vielen Frauen hilft, sich gesehen zu fühlen. Viele erkennen, dass die Verhaltensweisen, die sie toleriert haben, gemeinsame Erfahrungen sind.

Männer springen auf

„Der ‚Frauen in Männerdomänen‘-Trend zeigt Frauen, dass es nicht unsere Schuld ist“, fasste eine TikTokerin die Wirkung zusammen. „Er ist ein subtiler Leitfaden für rote Flaggen.“ Aber auch die Männer nehmen es zum Anlass, den Spieß umzudrehen. Vor allem die Antwort auf die Frage: "Was ist los?" scheinen viele Frauen mit "Nichts" zu beantworten, obwohl sie wütend sind.