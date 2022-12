× GREEN SPORTS® Runnersfun implementiert intelligentes Skitouren-Lenksystem

Die Region Pyhrn-Priel ist Vorreiter bei der Initiative "In unserer Natur", die eine nachhaltige und sichere Erholungsnutzung von Naturräumen fördert.

GREEN SPORTS® Runnersfun wird ab Jänner 2023 die landesweite Initiative "In unserer Natur" erstmals in der Region Pyhrn-Priel in Oberösterreich umsetzen. Im Zentrum dieser Initiative steht das Skitouren-Lenkungskonzept, das darauf abzielt, Tourismusströme sanft und ökologisch zu lenken.

Eine Schlüsselfunktion des Freizeittourismus ist die Bereitstellung von sicheren Wegen und begleitenden Reiseinformationen. Ein weiteres Projekt ist das digitale Wegemanagementsystem, das bis 2023 alle Wege in der gesamten Pyhrn-Priel-Region erfassen wird. Sollten diese aufgrund von Naturkatastrophen oder hohem Verkehrsaufkommen gesperrt sein, werden ab Anfang 2023 Informationen über Umleitungen in Echtzeit bereitgestellt.

Impulse für einen neuen Tourismus in der Pyhrn-Priel-Region

Mit der zunehmenden Beliebtheit von Individualsportarten und dem Boom des Wanderns im Sommer und des Skitourensports im Winter besteht ein Bedarf an professioneller Förderung und Anleitung durch Fachleute wie z.B. von GREEN SPORTS® Runnersfun.

© GREEN SPORTS ® Runnersfun ×

Pyhrn-Priel startet mit der Initiative zur Verbesserung der Tourismusströme in der Region. Für den Wintersport geht es um die Umsetzung von Tourenski-Arenen und Winterwanderwegen für Wintersportgemeinden, die von Individualsportlern als modernes, sicheres Leitsystem genutzt werden können und die boomenden Trendsportarten gekonnt kanalisieren.

Oberösterreichische Hightech-Produkte für intelligenten Tourismus

GREEN SPORTS® Runnersfun hat mit Hilfe von einheimischen Alpinisten und Skitourengehern ein neues Tourenkonzept für den Wintersport entwickelt. Dieses Konzept ist für den klassischen Genusswanderer bis hin zum Fitnessprofi konzipiert.

Die markierten Aufstiegsrouten weisen auf Schutzzonen, Sicherheits- oder Verhaltensregeln hin. Diese Routen wurden unter dem Gesichtspunkt größtmöglicher Sicherheit konzipiert, ohne den Tourengehern die Verantwortung abzunehmen.

„Gestartet wird mit ausgewählten Touren bei der Wurzeralm und bei der Bosruckhütte. Die Beschilderung ist mit nachhaltigen Holzschildern aus oberösterreichischer Hightech-Produktion ausgeführt. Im Mittelpunkt der Skitourenlenkung steht der sichtbare Nutzen für alle Beteiligten. Egal, ob Gäste, Gastronomie, Bergbahnen, Land- und Forstwirtschaft oder die Grundstücksbesitzer“, erklärt Thomas Miedler, CEO von GREEN SPORTS® Runnersfun.