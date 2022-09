Die Temperaturen steigen weltweit und vor allem das Mittelmeer heizt sich auf. Diese neuen Temperaturrekorde bergen einige Gefahren für Mensch und Umwelt.

Die aktuellen Temperaturen im Mittelmeer sind so hoch wie nie zuvor. An einigen Stellen wurde die 30° Marke erstmals geknackt, darunter fallen Korsika und Kalabrien. Nicht nur die Abkühlung im Hochsommer geht damit verloren, sondern auch katastrophale Umweltkatastrophen werden prognostiziert. Mit schwerwiegenden Folgen für Fischerei, Tourismus, Ernährung und Gesundheit der Menschen.

Auswirkungen der Klimakrise

Durch den konstanten Anstieg der Wassertemperaturen können sich ganze Ökosysteme wandeln. So ist die Aussage „das Mittelmeer wird tropisch“ nicht unvorstellbar und die Realität tatsächlich auf gutem Weg dorthin. Jedoch bringt der Temperaturanstieg immer mehr invasive tropische Arten, die heimische Arten vertreiben, ins Mittelmeer.

Zusätzlich setzen die neuen Bewohner den artenreichen Algenwälder stark zu und lassen Ödlanschaften zurück. Neben der biologischen Vielfalt leidet auch die Kohlenstoffbilanz unter dem Schwinden der Algenwälder.

Nicht nur Algenwälder, sondern auch Seegraswiesen, Korallen und Muscheln fallen dem Klimawandel zum Opfer und gefährden das gesamte Ökosystem.

Gefährliche Quallen und Fische

Besonders attraktiv ist der Temperaturanstieg für den giftigen Rotfeuerfisch, der über den Suezkanal ins Mittelmeer gelangt und sich dort ausbreitet. Vor einigen Jahren wäre die Wassertemperatur noch zu kalt für ihn gewesen, mittlerweile gilt er als die schädlichste invasive Art.

Der Klimawandel fördert sogenannte Quallenblüten, wodurch sich Quallen explosionsartig vermehren und die regionalen Ökosysteme radikal verändern – mit schwerwiegenden Auswirkungen auf die Fischerei und den Tourismus.

Düstere Prognose: Tropenstürme

Heizt sich das Mittelmeer in dem Tempo weiterhinauf, so ist die Angst vor Tropenstürmen in Europa nicht unbegründet. Die Stürme beziehen ihre Energie aus dem warmen Wasser und werden zukünftig stärker und ausdauernder, wenn sie länger über das Meer ziehen können.