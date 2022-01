Für einen sauberen Planeten

Die Umweltverschmutzung durch Plastikmüll stellt nach wie vor eine große Bedrohung für unsere Erde dar.

Jährlich gelangen über 10 Millionen Tonnen Abfälle in unsere Meere, die zum Teil auf den Grund sinken, sich langsam zersetzen und Mikroplastik und Giftstoffe an die Umgebung abgeben. Aber vor allem der Anteil, der nicht nach unten sinkt, wird zum vielfältigen Problem: Das Plastik wird häufig von Tieren mit Nahrung verwechselt, verletzt Flossen oder sorgt dafür, dass Schildkröten und Robben sich verfangen und nicht mehr befreien können. Unser Plastikmüll kostet viele Tierleben – es ist also auf jeden Fall von Bedeutung unseren Konsum und Abfall zu reduzieren.

„Blaue Helden“ setzen auf Alternativprodukte

Sparen können Sie bei Verpackungsmüll und Tüten, aber auch unsere Kosmetik und Reinigungsprodukte produzieren oft unnötigen Plastikmüll . Das 2020 gegründete Unternehmen „Blaue Helden“ bietet Alternativen an, sodass es uns immer leichter fällt, unseren Plastikverbrauch zu minimieren. Ihr Ansatzpunkt: Flüssigseife.

Durchschnittlich verbraucht nämlich jede(r) ÖsterreicherIn im Jahr ganze 4 Flaschen Flüssigseife. Das macht 33 Millionen Stück in ganz Österreich. Plastik, das anfällt und eigentlich so leicht zu vermeiden wäre. Blaue Helden bietet nun Seife in Form eines Pulvers an, das daheim ganz leicht mit Leitungswasser aufgelöst und in einen wiederverwendbaren Pumpspender gegeben werden kann. Der Pumpspender, sowie auch das Pulver sind biologisch abbaubar und kommen ganz ohne Mikroplastik aus.

Umweltschonend und hautpflegend

Neben dem tollen Nachhaltigkeitsaspekt ist die Seife auch gut für unsere Haut: Die Formel reinigt sanft und gründlich und sorgt für ein angenehmes, reines Hautgefühl mit belebendem Duft. Das Pulver ist vegan, pH- Hautneutral, wird ohne Alkohol, Nanopartikel und Parabene hergestellt und somit äußerst hautfreundlich.

Exklusiv bei dm erhalten Sie das Starterpaket mit wiederverwendbarer Flasche und Pulver- Sachets (für 2,95 Euro), sowie einzelne Sachets zum Nachfüllen mit frischem Duft nach Zitronengras (für jeweils 1,95 Euro). Im Shop der Blauen Helden gibt es außerdem ein Reinigungs- Starterset mit Spülschaum, Bad-, Glas-, sowie Allzweckreiniger und passenden Sprühflaschen (für 24,99 Euro).

Mit den Produkten können Sie auf einfachste Weise Plastik sparen, somit die Umwelt und Weltmeere schonen und dafür sorgen, dass uns unser blauer Planet erhalten bleibt. Denn: „eine saubere Umwelt beginnt bei uns!“