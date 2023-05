Der Sommer naht und damit auch die Frage, wie man diesen nachhaltig gestalten kann. Diese fünf Tipps können in der Sommerzeit für mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz sorgen.

Umweltfreundlich durch den Sommer – mit diesen Tipps funktionierts.

Nachhaltige Grillparty

© Getty Images ×

Die nächste Grillparty ist geplant? Super, denn bei dieser lassen sich gleich ein paar nachhaltige Veränderungen einbauen. Statt Plastik-Geschirr ist es sinnvoller, hauseigene, wiederverwendbare Teller, Gabeln und Utensilien zu verwenden. Das hilft nicht nur der Umwelt, sondern sorgt auch dafür, dass am Ende der Party kein großer Sack Müll entsteht. Beim Grillen selbst können auch vegane oder vegetarische Rezepte zum Einsatz kommen.

Natürliches Insektenspray

© Getty Images ×

Insektenspray ist im Sommer für viele ein Muss, um lästige Insekten zu vermeiden. Doch die meisten Insektensprays enthalten sogenannte Biozide, die sich problematisch auf die Umwelt und auf Wasserorganismen auswirken können. Alternativen dazu sind natürliche Insektensprays, die mithilfe von ätherischen Ölen, wie Citronella, Eukalyptus, Teebaumöl oder Pfefferminze, vor Stichen schützen. Diese Sprays kann man sogar selbst herstellen.

Kühle Wohnung ohne Klimaanlage

© Getty Images ×

Wenn im Sommer die Temperaturen über 30 Grad steigen, setzen viele auf Klimaanlagen und Kühlgeräte. Das Problem dieser ist das die verwendeten Kältemittel in fast allen Klimaanlagen umweltschädlich sind und die Geräte sehr viel Strom benötigen. In vielen Fällen reicht es, die Wohnung richtig zu lüften. Einfach am Morgen die Vorhänge oder Gardinen zu machen und am Abend und in der Nacht alle Fenster öffnen, um die kühlere Luft zirkulieren zu lassen.

Urlaub in Österreich

© Getty Images ×

Dass Flugzeuge und das ausgestoßene Kohlenstoffdioxid der Umwelt schaden, ist schon lange klar. Wer trotzdem nicht auf den Sommerurlaub verzichten möchte, kann sich die vielzähligen und wunderschönen Reiseziele in Österreich ansehen. Egal ob Bade-, Wander- oder Wellnessurlaub – es ist bestimmt für jeden der perfekte Urlaubsort dabei.

Wiederverwendbare Trinkflasche

© Getty Images ×

Im Sommer ist es besonders wichtig, mehr als genug zu trinken. Bei heißen Temperaturen und direkten Sonnenstrahlen kann es sonst schnell zu Dehydrierungserscheinungen kommen. Wer in dieser Hinsicht etwas für die Umwelt tun möchte, sollte sich eine wiederverwendbare Wasserflasche zulegen. Diese sorgt nicht nur für mehr Nachhaltigkeit, sondern wirkt sich auch positiv auf die Geldtasche aus. Außerdem gibt es Wasserflaschen aus Edelstahl, die kalte Getränke auch für längere Zeit kühl halten.