ÖBB fördern mit starker Ansage das Bewusstsein für zukunftsfitte Mobilität

Als eines der größten Unternehmen des Landes tragen die ÖBB eine hohe Verantwortung. Immerhin gestalten sie die Mobilität der Zukunft.

Dabei braucht es neue Ideen und Wege, die diese Zukunft angesichts des Klimawandels auch lebenswert halten. Die ÖBB zeigen vor, wie klimafreundliche Mobilität geht.

Wer Bahn und Bus fährt, schützt Klima und Umwelt. Eine Bahnfahrt ist immerhin rund 50-mal klimafreundlicher als ein Flug und rund 30-mal klimafreundlicher als eine Autofahrt. So ersparen die ÖBB Österreich jedes Jahr durchschnittlich rund vier Millionen Tonnen CO2.

Immer mehr Menschen steigen bewusst auf Bus und Bahn um und nutzen das vielfältige Mobilitätsangebot der ÖBB – von Nachtzugreisen mit dem ÖBB Nightjet, über das Service ÖBB Rail&Drive für die erste und letzte Meile bis hin zu anderen Sharing-Angeboten, die über die wegfinder App gebucht werden können. So kommen garantiert alle an ihr Ziel – und das klimafreundlich.

Die ÖBB sind somit Teil des Lebens der Menschen in Österreich. Dieses Selbstverständnis rückt auch die aktuelle ÖBB Image-Kampagne in den Mittelpunkt. Mit der Frage UND WAS FÄHRST DU? will Österreichs Klimaschutzunternehmen Nr. 1 zeigen, dass die ÖBB für viele Menschen bereits die erste Wahl sind. Damit geben die ÖBB ein starkes Statement für Haltung und Zukunft ab: Bahnfahren ist mehr als ein Mobilitätsangebot. Es ist ein Lebensgefühl und eine Lebenseinstellung. Und das ist das „neue Normal“ für eine klimafitte Zukunft.

Nächster Halt: Klimaneutralität

Um die Zukunft der Mobilität klimafit zu machen, haben es sich die ÖBB zum Ziel gesetzt, das Reisen mit Bus und Bahn bis 2030 klimaneutral zu gestalten. Dafür setzen die ÖBB auf Strom aus erneuerbaren Energien. Ein Drittel kommt aus ÖBB-eigener Wasserkraft, ein weiteres Drittel erzeugen Partnerkraftwerke und der Rest wird am Strommarkt gekauft – 100% grün! Um die Eigenversorgung mit grünem Bahnstrom aus Wasser-, Wind- und Sonnenkraft zu erhöhen, wird laufend kräftig investiert.

Wer für die ÖBB arbeitet, hat auch einen Job mit Sinn: ressourcenschonend, energiesparend, emissionsverringernd. Rund 43.000 Mitarbeiter:innen leisten tagtäglich einen wertvollen Beitrag für eine lebenswerte Zukunft und sorgen dafür, dass Bus und Bahn die erste Wahl in Österreich sind.