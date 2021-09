Back To School

Top 3 Alternativen zu To-go-Produkten Sei es Salat im Plastik, Früchte in einer Kunststoffbox oder der klassische "Coffee to go": All diese Produkte machen uns das Leben einfach und haben sich den Namen "Convenience Goods" schlichtweg verdient. Andererseits muss die Umwelt für unsere Bequemlichkeit einen hohen Preis bezahlen.