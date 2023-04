Atomstrom: Deutsche Kabarettistin mit harter Grünen-Kritik

Monika Gruber ist dafür bekannt, dass ihr von Zeit zu Zeit mal der Kragen platzt. Nun ist es schon wieder passiert! Der Grund: Deutschlands Atomstrom-Ausstieg

Die 51-Jährige, die sich gern auch "Tante Moni" nennt, polarisiert mit ihren Videos. Sei es das Thema Gendern oder nun eben Atomkraft. Bekanntlich schaltet Deutschland ja seine drei letzten Atomkraftwerke ab, was für viel Aufsehen in in unserem Nachbarland sorgt.

Das sagt die Kabarettistin dazu

Monika Grubers Instagram Video zu diesem Thema wurde innerhalb weniger Stunden schon hunderte Male geteilt, hat schon rund 28.000 Likes. Auf Instagram hat sie rund 242.000 Follower.