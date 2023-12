Ein Leben auf Mallorca bietet viele Vorteile

Jedes Jahr verbringen unzählige Menschen ihren Urlaub auf der Baleareninsel Mallorca. Das Image als Partyinsel trägt „Malle“, wie die Insel oft schlicht genannt wird, jedoch nur teilweise.

Denn abseits von Ballermann, Sangria und rustikaler Schlagermusik erwarten Touristen einmalige Landschaften und eine echt mediterrane Atmosphäre. Auch der kulturelle Aspekt kommt nicht zu kurz. Die rund 3.600 Quadratkilometer große Insel ist sogar so schön, dass nicht wenige Menschen dorthin auswandern. Argumente für ein Leben auf der Insel gibt es viele, unter anderem die gute Anbindung an die Heimat und das Vorhandensein von deutschen Schulen. Wenn Sie erste die richtige Immobilie gefunden haben, heißt es: Wohlfühlen! Denn Mallorca als neue Heimat bezeichnen zu dürfen, ist auf jeden Fall ein großes Glück.

Österreich ist sehr schön, keine Frage. Die Alpen und das Burgenland zum Beispiel bieten atemberaubende Landschaften und ein herrliches Flair. Trotzdem zieht es einige Bürger dauerhaft in den Süden, zum Beispiel auf die Balearen. Aus diesem Grund boomen vor allem Mallorca Immobilien, denn die Insel gehört zu den beliebtesten Auswanderzielen. Ziemlich genau 1.021 Österreicher leben aktuell dauerhaft auf der Mittelmeerinsel. Und das aus gutem Grund.

Die Sprachbarrieren sind gering

Natürlich macht es großen Sinn, für ein Leben auf Mallorca Spanisch zu lernen. Immerhin sind Sie ja ein fester Bewohner der Insel geworden und werden dementsprechend viele Kontakt zu Einheimischen haben. Trotzdem kommen Sie auch mit deutscher oder englischer Sprache relativ weit, denn die Sprachbarrieren sind gering. Die touristische Infrastruktur ist hervorragend ausgebaut und davon profitieren natürlich auch feste Bewohner der Insel.

Ein weiterer Vorteil: Auch für Kinder ist Mallorca ein idealer Ort zum Leben, denn hier wartet ein hervorragendes Schulangebot auf sie. Insbesondere im Großraum von Palma de Mallorca gibt es eine Vielzahl an deutschsprachigen Schulen. Besonders attraktiv ist dabei die Möglichkeit für Ihre Kinder, zweisprachig aufzuwachsen.

Gute Anbindung an die Heimat und tolle Natur

Abseits der international bekannten Partymeilen rund um El Arenal oder Cala Millor bietet die Mittelmeerinsel unberührte und romantische Küstenlinien. Auch das Hinterland hat es in sich: Hier treffen Sie auf dichte Kiefernwälder und großartige Berglandschaften, die zum Wandern förmlich einladen. Für das leibliche Wohl sorgen gemütliche Bodegas, hier kommen vor allem Weinliebhaber ganz auf ihre Kosten. Ein weiterer Vorteil von Mallorca: Die Anbindung an Österreich ist hervorragend. Von Palma aus lässt zum Beispiel Wien sehr gut erreichen. Und wer seine mallorquinische Heimat einmal für einen Städtetrip in eine ferne Weltmetropole verlassen möchte, ist ebenfalls gut bedient, denn über andere internationale Flughäfen in Europa sind auch New York, Dubai und Co. gut zu erreichen.

Das vielleicht wichtigste Argument: Sonne satt!

Den feucht-kühlen Wintermonaten zu entfliehen ist eines der Hauptargumente für viele Mallorca-Urlauber und Auswanderer. Wenn Sie Ihr Traumhaus auf der Insel gefunden haben, dürfen Sie sich auf rund 300 Sonnentage im Jahr freuen. Unerträglich heiß wird es in dieser Region fast nie, angenehm warm hingegen schon. An der See genießen Sie die gute Mittelmeerluft und aus den Bergen weht eine frische Brise, die Abkühlung verschafft. Sie sehen: Es spricht wahrlich viel für ein Leben auf Mallorca.