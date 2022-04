Finca-Urlaub 2022

Einkaufen am Wochenmarkt mit den Einheimischen, Tapas essen am Dorfplatz und einsame Ausflüge in die Natur. Wir zeigen Ihnen die stylishsten Fincas für einen authentischen Mallorca-Urlaub.

Als die ersten Sonnenstrahlen das Meer am Horizont küssen, werden sie begleitet von einer Melodie einzelner Geräusche: heiteres Vogelgezwitscher, das Blöken der Schafe auf den umliegenden Wiesen, und ganz in der Ferne das Läuten der Kirchturmglocken. Am Weg ins Schlafzimmer nimmt das Morgenlicht noch die Frische des Poolwassers unten im Garten mit, bis es schließlich über unserem Bett seine volle Lebensfreude widerspiegelt.

Orte wie dieser geben Inspiration für Neues. Sei es Poesie, seien es gemeinsame Koch-Abende mit frischen Zutaten vom Wochenmarkt, seien es morgendliche Spaziergänge durch die mediterrane Landschaft. Die Finca Sa Morada, etwa 45 Minuten von Palma entfernt im Nordosten von Mallorca, ist zugleich ein Platz um loszulassen und um anzukommen. Den Alltag zuhause lässt man getrost zurück, und ehe man sich´s versieht ist man auch schon angekommen - im spanisch-entspannten Lebensgefühl. Einfach noch länger liegenbleiben und die Morgensonne im Bett genießen, oder doch mit einer Tasse Café in der Hand auf der großen Terrasse das weite Land überblicken? Egal. Keine Entscheidung treffen zu müssen, jeden Moment spontan zu genießen – das ist wahrer Urlaubs-Luxus.

Mallorca authentisch erleben

Eine Finca wie diese, inmitten der Natur, ist zugleich ideale Basis für authentische Insel-Erlebnisse auf Mallorca. Über die schmalen Feldwege spazieren wir ins nahe gelegene Sant Llorenc, um uns beim örtlichen Fleischhauer fürs Barbecue-Dinner in unserem Garten einzudecken. Bevor wir den Heimweg antreten, genießen wir bei einem kleinen Estrella gemeinsam mit den Einheimischen noch die beginnende Abendstimmung am Dorfplatz. Am nächsten Tag geht’s mit dem Mietwagen zunächst zum Wochenmarkt nach Alcudia, um frisches Obst, knackiges Gemüse und herrlichen Käse einzukaufen.

Anschließend erkunden wir den spektakulären Nordwesten der Insel, die Gebirgsstraße durch die Serra de Tramuntana ist eine wahre Traumroute. Sie führt uns zu malerischen Orten wie Port de Sóller und Valdemossa, immer wieder stoppen wir an fantastischen Aussichtspunkten oberhalb der Küste. Auf der Rückfahrt entscheiden wir uns für einsame Landstraßen, die uns zufällig in die kleine Ortschaft Petra führen. Hier können wir ein paar Tapas in einem kleinen Einheimischen-Lokal einfach nicht widerstehen, bevor wir dann schließlich „daheim“ in unserer Finca den Tag gemütlich ausklingen lassen. Auch unsere restlichen Urlaubstage verlaufen nach dem gleichen Prinzip: beim gemeinsamen Frühstück auf der Sonnenterrasse definieren wir ein Ziel, das wir ansteuern wollen. Doch dabei ist stets der Weg das eigentliche Ziel – die Tage bleiben geprägt von Spontaneität und dem Eintauchen ins wahre Inselleben.

Die schönsten Fincas auf Mallorca

Mehr als 1.500 Fincas hat der Marktführer Fincallorca mittlerweile im Programm - begonnen hat alles im Jahr 2006 mit einer einzigen. Der Deutsche Gründer Ralf zur Linde wollte ursprünglich nur seine eigene Finca auf Mallorca vermieten, wenn er selbst gerade nicht vor Ort war. Heute werden Objekte für jedes Interesse und für jedes Budget auf der ganzen Insel angeboten. Unsere Top-Tipps für die stylishsten Fincas auf Mallorca:

Wer es puristisch-modern liebt und auf großartiges Design steht, für den ist die Finca "Casa Croc" genau das Richtige. Das dunkel-graue, kubisch errichtete Ferienhaus befindet sich innerhalb im Westen Mallorcas zwischen Sóller und Palma. Durch die Nähe zum Tramuntana-Gebirge profitiert die Residenz von einer leichten Hanglage - was unglaublich viel Grün, mächtige Steineichen und die typische Vegetation in Mallorcas Bergwelt mit sich bringt. Der spektakuläre Außenbereich hat einen sagenhaften Pool und zahlreiche Terrassen.

Dieses supermoderne Anwesen, aus typisch mallorquinischem Sandstein erbaut, befindet sich auf einem fantastischen Grundstück in absolut ruhiger Alleinlage. Das Gartenareal ist riesig und traumhaft, es gibt eine große Sonnenterrasse, natürlich einen Pool und sogar ein Jacuzzi. Ein Highlight des Anwesens ist auch die große offene Außenküche, in der wahre Barbecue-Feste gefeiert werden können. Zur Krönung bietet der Garten auch einen zauberhaften Teich, der viele Fische und Frösche beherbergt.

Luxuriösen Flair bietet diese Finca. Palmen rahmen die Terrasse, auf der sich schicke Relax-Liegen befinden. Darin eingelassen ist der mit Mosaik besetzte Pool. Auf der überdachten Terrasse mit Meerblick genießt man das Frühstück ebenso wie einen Grillabend. Vom großzügigen Sonnenbalkon im ersten Geschoss blickt man über Palmen und Pinien bis hin zum Meer. Die Finca befindet sich in Cala Pi, einem kleinen Fischerörtchen mit nur rund 650 Einwohnern. Entlang der Steilküste kann man herrliche Fußwege erkunden. Genau 147 Stufen sind es hinab zur glasklaren, türkisen Badebucht mit flachem Sandstrand.

Ein Finca-Traum wie aus einer Hochglanz-Designzeitschrift. "Only Summer" macht ihrem sommerlichen Namen alle Ehre. Das ursprünglich traditionell gebaute Haus wurde aufwändig und stilvoll renoviert, und erstrahlt nun in neuem Glanz. Das riesige Grundstück bietet alles, was das Urlauberherz begehrt – und noch ein bisschen mehr: eine fantastisch ausgestattete Außenküche, einen riesigen Garten mit duftenden Kräutern und Obstbäumen, sowie einen Pool.

Eine wunderschöne Finca mit Meerblick, in absolut ruhiger Alleinlage im Nordosten Mallorcas. Von der großen Terrasse und vom Pool aus überblickt man die weite Landschaft. Hier finden bis zu 6 Personen Platz, das moderne Innendesign kombiniert perfekt mit dem ursprünglichen Charme der Finca. Das großzügige Wohnzimmer samt Essbereich ist herrlich lichtdurchflutet.

Hotel-Tipp für Palma

Hotel-Tipp für Palma 1/2

2/2 © It Mallorca Unique Spaces © It Mallorca Unique Spaces

Die wunderschöne Hauptstadt Palma sollte man während eines Mallorca-Urlaubes unbedingt erkunden. Direkt in der Altstadt befindet sich das kleine Fünf-Sterne-Boutique-Hotel Calatrava, in einem liebevoll restaurierten Gebäude aus dem 19. Jahrhundert. Es liegt ruhig am palmengesäumten Boulevard mit spektakulärem Blick auf die glitzernde Bucht. Die Suiten mit Balkon zur Meeresseite sind ein lichtdurchflutetes Design-Highlight. Der Start in den Tag bei einem ausgiebigen Frühstück am Rooftop könnte besser nicht sein. Ab ca. 280€ pro Zimmer inkl. Frühstück.

Mietwagen

Ein Mietwagen ist bei einem Finca-Urlaub auf Mallorca ein Muss. Einen Preis-Leistungs-Vergleich aller gängigen Anbieter gibt’s auf www.billiger-mietwagen.de Hier werden vor allem die Versicherungs-Konditionen übersichtlich aufgelistet, sodass es im Fall des Falles keine bösen Überraschungen gibt. Rechtzeitig reservieren sollte man heuer auf jeden Fall, da die günstigen Mietwagen-Angebote auf Mallorca begrenzt sind. Risiko geht man dabei keines ein, denn bis zu 24 Stunden vor Abholung kann man kostenlos stornieren!